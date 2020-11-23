صدور برگه تردد در گیلان غیر حضوری شد/جریمه ۱۵۰۰ خودرو غیربومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات به وجود آمده در صدور برگه تردد در برخی فرمانداری‌ها و ایجاد تجمع، اظهار کرد: از امروز هیچ برگه ترددی به صورت حضور در فرمانداری‌ها صادر نخواهد شد.

وی به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مراجعه غیر حضور شهروندان برای دریافت برگه تردد اشاره کرد و افزود: امروز شهروندان می‌توانند به پرتال فرمانداری‌ها به نشانی Gilan.ir و بخش صدور برگ تردد مراجعه و فرم مربوطه را پر کنند تا بررسی لازم برای واجد شرایط بودن آنها برای دریافت برگه تردد بررسی و سپس از طریق پیامک به آنها اعلام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان ادامه داد: محدودیت‌های کرونایی در این استان بر اساس شرایط قرمز، نارنجی و زرد هر شهر اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه ورود افراد با پلاک‌های غیر بومی به این شهرها در صورت نداشتن مجوز تردد تخلف بوده و با آنها برخورد می‌شود، گفت: تاکنون ۱۲ هزار برگه تردد برای خودروها صادر شده است.

انجام ۱۴۲۲ بازرسی از اصناف گیلان / ‏۱۴‬ واحد پلمب شد

قاسم نژاد با قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان و به ویژه اصناف در دو روز گذشته، بیان کرد: البته برخی از اصناف به رغم تذکرات تخلفاتی داشتند که با آنها برخورد قانونی انجام و ۱۴ واحد صنفی در این مدت پلمب شد.

وی با اشاره به انجام هزار و ۴۲۲ مورد بازرسی در سطح استان گیلان، گفت: همچنین با وجود تأکیدات فراوان مبنی بر عدم برگزاری مراسم عزا و عروسی و جشن در این مدت ۴۳ مراسم عزاداری و ۱۸ مراسم عروسی و جشن تعطیل شد.

وی در ادامه به حضور مأموران راهنمایی رانندگی در محورهای ورودی و خروجی در شرق، غرب و جنوب استان برای جلوگیری از ورود و خروجی پلاک‌های غیربومی و بومی، افزود: در این مدت سه خودرو را توقیف و از ورود سه هزار و ۳۰۰ خودرو نیز جلوگیری به عمل آمد.

جانشین رئیس ستاد استانی مدیریت کرونا گیلان اضافه کرد: هزار و ۵۰۰ خودرو غیربومی از ابتدای اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی جریمه شدند.