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۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان:

صدور برگه تردد در گیلان غیر حضوری شد/جریمه ۱۵۰۰ خودرو غیربومی

صدور برگه تردد در گیلان غیر حضوری شد/جریمه ۱۵۰۰ خودرو غیربومی

رشت- جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان با اشاره به غیرحضوری شدن صدور برگه تردد به منظور جلوگیری از تجمع در فرمانداری ها، گفت: طی دو روز گذشته برای هزار و ۵۰۰ خودرو برگه جریمه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات به وجود آمده در صدور برگه تردد در برخی فرمانداری‌ها و ایجاد تجمع، اظهار کرد: از امروز هیچ برگه ترددی به صورت حضور در فرمانداری‌ها صادر نخواهد شد.

وی به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مراجعه غیر حضور شهروندان برای دریافت برگه تردد اشاره کرد و افزود: امروز شهروندان می‌توانند به پرتال فرمانداری‌ها به نشانی Gilan.ir و بخش صدور برگ تردد مراجعه و فرم مربوطه را پر کنند تا بررسی لازم برای واجد شرایط بودن آنها برای دریافت برگه تردد بررسی و سپس از طریق پیامک به آنها اعلام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان ادامه داد: محدودیت‌های کرونایی در این استان بر اساس شرایط قرمز، نارنجی و زرد هر شهر اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه ورود افراد با پلاک‌های غیر بومی به این شهرها در صورت نداشتن مجوز تردد تخلف بوده و با آنها برخورد می‌شود، گفت: تاکنون ۱۲ هزار برگه تردد برای خودروها صادر شده است.

انجام ۱۴۲۲ بازرسی از اصناف گیلان / ‏۱۴‬ واحد پلمب شد

قاسم نژاد با قدردانی از مشارکت و همکاری شهروندان و به ویژه اصناف در دو روز گذشته، بیان کرد: البته برخی از اصناف به رغم تذکرات تخلفاتی داشتند که با آنها برخورد قانونی انجام و ۱۴ واحد صنفی در این مدت پلمب شد.

وی با اشاره به انجام هزار و ۴۲۲ مورد بازرسی در سطح استان گیلان، گفت: همچنین با وجود تأکیدات فراوان مبنی بر عدم برگزاری مراسم عزا و عروسی و جشن در این مدت ۴۳ مراسم عزاداری و ۱۸ مراسم عروسی و جشن تعطیل شد.

وی در ادامه به حضور مأموران راهنمایی رانندگی در محورهای ورودی و خروجی در شرق، غرب و جنوب استان برای جلوگیری از ورود و خروجی پلاک‌های غیربومی و بومی، افزود: در این مدت سه خودرو را توقیف و از ورود سه هزار و ۳۰۰ خودرو نیز جلوگیری به عمل آمد.

جانشین رئیس ستاد استانی مدیریت کرونا گیلان اضافه کرد: هزار و ۵۰۰ خودرو غیربومی از ابتدای اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی جریمه شدند.

کد مطلب 5078270

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