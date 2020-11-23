به گزارش خبرنگار مهر، نشریه ESPN ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در تیم ملی فوتبال کلمبیا که کارلوس کی روش را تا مرز اخراج از این تیم پیش برده است، به بررسی وضعیت سرمربی تیم ملی این کشور پرداخت. کی روش بعد از دو باخت متوالی به اروگوئه و اکوادور در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲، وضعیت خوبی ندارد.

ESPN در بخشی از گزارش خود به مشکل کی روش در پست دفاع راست و کمبود بازیکن در این پست اشاره کرد که باعث شد تیم ملی کلمبیا به دلیل جابجایی بازیکن در این پست لطمه زیادی بخورد.

این وب سایت همچنین وضعیت سرمربیان تیم ملی کلمبیا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۱ را بررسی کرده و به عمر کوتاه مربیان کلمبیا در این دوره و پیش از سرمربیگری «خوزه پکرمن» پرداخته است؛ تغییر هشت مربی در طول این سال‌ها که زمان زیادی برای کار پیدا نکردند و معمولاً بعد از چند باخت از کلمبیا کنار گذاشته شدند.

ESPN در بخشی از گزارش خود آورده است: «اگر همان معیارها اعمال شود، مطمئناً کی روش هم اخراج خواهد شد و فدراسیون کلمبیا به دنبال گزینه‌های دیگر می‌رود اما یک چیز ممکن است سرمربی سابق رئال مادرید را نجات بدهد. هنوز مشخص نیست که فدراسیون کلمبیا قادر به اخراج کی روش باشد. درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات انتخابی جام جهانی ناامید کننده بوده است. درآمدی هم از طریق فروش بلیت مسابقات وجود ندارد. اوضاع مالی کساد است.

ضمناً هیچ تنگنا و فشار زمانی وجود ندارد. مسابقات بعدی کلمبیا در ماه مارس برگزار می‌شود اما بعد از آن رقابت‌ها فشرده و با سرعت زیاد خواهد بود از جمله رقابت‌های کوپا آمه‌ریکا در ماه ژوئن و جولای که کلمبیا به طور مشترک میزبان است.»