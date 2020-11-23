گرجستان از حضور در جام جهانی کشتی انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گئورگی پانتبلیزه» سرمربی تیم کشتی آزاد گرجستان گفت: به احتمال زیاد تیم ما به مسابقات جام جهانی انفرادی در بلگراد صربستان اعزام نخواهد شد. ویروس کرونا سراسر کشور ما را درگیر کرده و دچار یک وضعیت دشوار شده‌ایم.

وی گفت: پس از رقابت‌های قهرمانی اروپا ما چهار اردوی تمرینی برگزار کردیم و همه چیز خوب بود، اما در آخرین اردوی ما در باکوریانی نزدیک به ۱۰ نفر از اعضای تیم از جمله کشتی‌گیران، دستیار من، پزشک و ماساژور آلوده به ویروس کرونا شدند و من نیز مشکوک به ابتلا به این ویروس هستم که باید آزمایش مجدد بدهم.

پانتبلیزه در مورد ویروس کرونا گفت: افراد جوان و ورزشکار به راحتی کرونا را تحمل می‌کنند، اما بستگی دارد به چه مقدار ویروس وارد بدن شده باشد و این امکان وجود دارد که ورزشکاران نیز به سختی به این بیماری مبتلا شوند.

سرمربی تیم کشتی آزاد گرجستان در مورد ۴ سهمیه باقی مانده المپیک این کشور گفت: ما در اوزان ۱۲۵ و ۹۷ کیلوگرم توسط پتریاشویلی و اودیکادزه صاحب سهمیه شده‌ایم. در اوزان دیگر باید سهمیه را کسب کنیم و کشتی گیران خوبی نظیر ولادمیر خنچیگاشویلی در وزن ۶۵ کیلوگرم، آوتاندیل کنتچادزه در وزن ۷۴ کیلوگرم، مارساگیشویلی و امیناشویلی در وزن ۸۶ کیلوگرم را در اختیار داریم و فقط در سبک وزن (۵۷ کیلوگرم) هنوز نفر ما مشخص نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان آذرماه برگزاری مسابقات قهرمانی گرجستان را در نظر داریم. امیدوارم تا آن زمان هم کشتی گیران بیمار و هم نفرات سالم بتوانند به آمادگی لازم برای حضور در این مسابقات دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جهانی کشتی بزرگسالان در سال ۲۰۲۰ که قرار بود روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در شهر بلگراد صربستان برگزار شود به دلیل شیوع کرونا با تصمیم اتحادیه جهانی کشتی لغو و مسابقات دیگری تحت عنوان جام جهانی جایگزین آن شد.