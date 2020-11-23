بورس تحصیلی خارج از کنکور دکتری ۱۴۰۰ حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال اخیر پذیرش و تحصیل در خارج از کشور به صورت بورسیه منوط به شرکت داوطلبان در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) شده بود اما با انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۹۹ بند شرایط مربوط به بورس خارج حذف شده بود که این کار در دفترچه سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است.
در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۱۴۰۰ تنها شرایط اختصاصی و عمومی برای ثبت نام اعلام شده است.
پیش از این و در سال ۹۸ در بند ۸ دفترچه راهنمای ثبت نام (شماره یک) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) آمده بود: «پذیرش بورس خارج از کشور: در صورت اعلام ظرفیت پذیرش برای رشتههای تحصیلی بورس خارج از کشور توسط دانشگاهها، شرایط و ضوابط مربوط به این رشتهها در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) اطلاع رسانی خواهد شد.»
همچنین پیش از این در دفترچه راهنمای ثبت نام (شماره یک) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) سال ۹۷ تمامی شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور اعلام شده بود. این شرایط شامل حداقل میانگین (معدل) نمرههای دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر سن داوطلب در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون دکتری و سایر شرایط کسب حد نصاب علمی لازم بود.
به گزارش مهر، همه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ برای پذیرش در دورههای روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتوانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در این آزمون ثبتنام و شرکت کنند.
ثبتنام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ از یکشنبه ۲ آذر آغاز شده است و زمان ثبت نام تا یکشنبه ۹ آذر ۹۹ ادامه دارد. ثبتنام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار خواهد شد.
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