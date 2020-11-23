امدادرسانی به ۴۲۱ حادثه دیده طی آبان در گلستان

فرهاد میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پوشش امدادی آبان ۹۹ اظهارکرد: نیروهای جمعیت هلال احمر گلستان در آبان ماه به ۱۴۲ حادثه شامل ۱۰۶ حادثه جاده ای، ۱۶ مورد شهری، سه حادثه برف و کولاک، هفت مورد کوهستان، یک آتش سوزی جنگل و مرتع، یک مورد هوایی، یک مورد صنعتی و کارگاهی و هفت مورد خدمات حضوری امدادرسانی کردند.

وی از حادثه دیدن ۴۲۱ در مجموع این اتفاقات خبرداد و گفت: از این تعداد ۲۳۴ نفر مصدوم شده و ۱۲ نفر به صورت سرپایی درمان و ۱۱۱ نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: در این عملیات ۱۶۲ تیم امدادی متشکل از ۴۲۳ امدادگر حضور داشتند و از ۱۶۲ مورد ناوگان و خودروی نجات استفاده شد.