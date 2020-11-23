به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیقی که در مورد بیماری ام اس در آمریکا صورت گرفته نشان میدهد که نقش سلولهای ایمنی روده در جهت مقابله با بیماری ام اس بسیار مهم است و آنها در مواردی میتوانند به بهبود این بیماری یا کند شدن روند گسترش آن در بدن کمک کنند.
بر اساس بررسی یادشده، آنتیبادیهای مصونیت ساز خاصی به نام ایمونوگلوبولین ای یا IgA، در نمونههای گرفته شده از بدن بیماران مبتلا به این التهاب عصبی وجود داشته است که منشأ آنها روده انسان است.
آزمایشهایی که در این زمینه بر روی موشها صورت گرفته نیز حاکیست میزان سلولهای یادشده در زمانی که مغز در حال مقاومت در برابر بیماری ام اس است، افزایش مییابد.
آنتیبادی IgA بیشتر توسط سلولهای روده تولید میشود و از طریق مایع نخاعی به مغز منتقل میشود. نکته جالب اینکه در صورت کاهش شدت بیماری ام اس، تولید این سلولها نیز کاهش مییابد. محققان هنوز به درستی نمیدانند این آنتیبادی چگونه در جهت مقابله با بیماری ام اس نقش ایفا میکند.
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