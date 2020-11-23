نرخ کرایه ترددهای دریایی در هرمزگان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدری معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری هرمزگان در بیستمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان که در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، گفت: در جلسه ستاد استانی کرونا "با در نظر گرفتن رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شناورها" مصوب شد اجرای پروتکل‌های بهداشتی در شناورهای مسافری الزامی است.

وی اضافه کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان وظیفه نظارت بر روی کشتی‌ها و شناورها را بر عهده دارد و باید اجرای پروتکل‌های بهداشتی در واحدها و فعالیت‌های تحت سرپرستی خود را مورد پایش و نظارت و حتی اعمال مقررات کند.

حیدری کنترل بازار و تعدیل قیمت‌ها را از جمله عوامل مهم رضایتمندی مردم دانست و عنوان کرد: باید به صورت مداوم و مستمر این نظارت‌ها و بازرسی‌ها شکل بگیرد و با متخلفان و مخلان امنیت اقتصادی برخورد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نیز در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به تأمین و توزیع روغن نباتی مورد نیاز شهروندان، از برنامه ریزی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان هرمز گان خبر داد.

خلیل قاسمی با بیان اینکه با پیگیری‌های مستمر سازمان در خصوص تأمین اقلام ضروری و مایحتاج عمومی مردم هیچ گونه مشکلی در این رابطه وجود ندارد، اظهار کرد: نمایندگی‌های که عامل پخش مواد غذایی در سطح استان هستند در حال جذب روغن نباتی مورد نیاز شهروندان هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان افزود: با مصوبه تنظیم بازار استان و پیگیری جدی سازمان صنعت معدن و تجارت استان در حال حاضر نمایندگی‌های پخش از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف، اقدام به توزیع روغن نباتی می‌کنند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم با اشاره به تولید و توزیع روغن خوراکی در استان تصریح کرد: سهمیه ای که اخیراً به استان اختصاص یافته خوب بود و ما در بخش تامین روغن خانوارها مشکلی نداریم.

قاسمی با اشاره به رصد و پایش مستمر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه روغن نباتی در شرایط فعلی، اظهار کرد: رعایت قیمت مصوب روی کالا الزامی بوده و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از "عدم عرضه و گرانفروشی" با سامانه تلفنی ۱۲۴ رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه تماس حاصل کنند.

وی ادامه داد: هیچ گونه مشکلی در زمینه تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در سطح استان هرمزگان نداریم.

قاسمی در پایان گفت: با مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، مسئولیت ذخیره سازی و تنظیم بازار میوه شب عید به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. بر این اساس، این وزارتخانه مسئولیت دارد با ذخیره سازی به موقع از افزایش قیمت میوه‌ها توسط واسطه‌ها در شب عید جلوگیری به عمل آورد.

براساس مصوب ستاد تنظیم باز استان نرخ مصوب برای سفرهای دریایی مرکز استان از دوم آذرماه از مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس برای مسافران قشموند ۲۵ هزار تومان و برای گردشگران ۳۵ هزار تومان تعیین شده است. علاوه بر این، مسیر بندرعباس به هرمز و بالعکس برای مسافران هرمزوند ۱۰ هزار تومان، برای دانشجویان ۱۵ هزارتومان و برای گردشگران ۳۵ هزارتومان است و مسیر هرمز به قشم و بالعکس برای قشموند و هرمز وند ۱۵ هزار تومان و برای گردشگران ۳۵ تومان اعلام شد.