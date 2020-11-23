خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: گروه‌های جهادی سال‌هاست که در زمینه‌های مختلف یار و یاور مردم و محرومان بودند. آنها که اکثراً از جوانانی پرشور علاقمند تشکیل شده با شوری مثال زدنی وارد میدان شده و در حد بضاعت و توان خود سعی کرده‌اند در مشکلات یاری‌گر مردم و خانواده‌ها باشند. با شیوع ویروس کرونا فعالیت‌های گروه‌های جهادی شکل تازه ای یافته است که از آن جمله همکاری در زمینه طرح‌های جهادی بهداشت درمان و یاری رساندن به خانواده‌های بیماران کرونایی و سایر اقدامات مرتبط بوده است.

گروه جهادی بچه‌های انقلاب از زیر مجموعه‌های مجموعه فرهنگی فاتح است که در ۱۳۸۳ تشکیل شده و از سال ۱۳۹۰ با این قرارگاه فعالیت جهادی خویش را آغاز کرده است.

علی صفری که خود را خادم گروه‌های جهادی می‌داند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه فرهنگی فاتح با هدف فعالیت‌های فرهنگی از سال ۱۳۸۳ توسط جمع کوچکی از دانشجویان آغاز به کار کرد و پس از آن با پیوستن شاخه دانش آموزی ادامه فعالیت داد گروه جهادی بچه‌های انقلاب از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با بیش از ۱۰۰ نفر از دانشجویان و دانش آموزان و با کمک مردم و خیرین به کار خود ادامه داده است.

صفری با بیان اینکه فعالیت‌های این قرارگاه جهادی در بخش‌های مختلفی انجام شده و ادامه دارد افزود: اعضای این قرارگاه جهادی با بضاعت خود در زمینه‌های عمرانی محرومیت زدایی فعالیت‌های فرهنگی بهداشت و درمان و کمک‌های معیشتی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور افزود بعد از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا در شیراز اولین فعالیت جهادی ما در این زمینه آغاز شد که از آن جمله می‌توان به ضد عفونی معابر ساماندهی ۷۰ گروه زیرمجموعه با تأمین اقلام ضروری، تولید ماسک به مدت یک ماه و فعالیت‌های مرتبط ادامه یافت.

صفری یادآور شد: اصلی ترین فعالیت ما در دوران کرونا این بود که بدون موازی کاری با سایر گروه‌های جهادی و نهادها و ارگان‌های مختلف بتوانیم گام کوچکی در جهت کمک به شهروندان انجام دهیم.

عضو قرارگاه جهادی بچه‌های انقلاب با اشاره به فعالیت‌های پیشین این گروه جهادی گفت: از اسفند ماه سال گذشته بسته‌های معیشتی در ۹ مرحله و در هر مرحله به ۳۰۰ خانواده کم بضاعت و بی بضاعت تحت پوشش اهدا شد که آخرین مرحله این بسته‌های معیشتی در سال روز میلاد پیامبر مهربانی حضرت محمد (ص) توزیع شد.

وی در خصوص دیگر فعالیت‌های بچه‌های انقلاب افزود: در حد بضاعت بسته‌های بهداشتی تهیه در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت هر چند که اقدامات درمانی در زمینه حمایت از طبقات محروم در شیراز و حومه شیراز همچنان ادامه دارد

صفری با یادآوری اینکه بسته‌های معیشتی تهیه شده توسط این قرارگاه جهادی بر اساس شرایط و مناسبت‌ها تهیه و توزیع شده است گفت: به طور مثال در ایام عید نوروز بسته‌های معیشتی به‌صورت مایحتاج عیدانه، در مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی، بسته‌های معیشتی و شیرینی و شکلات به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شد.

وی هدف از توزیع بسته‌ها به این شکل را کم کردن تفاوت میان خانواده‌های تحت پوشش و سایر شهروندان دانست و افزود: هدف اصلی بر این بود که خانواده‌های تحت پوشش از همان امکانات محصولاتی بهره مند باشند که سایر خانواده‌های دیگر نیز در حد بضاعت و عرف جامعه از آن برخوردارند و این روزها در حال تهیه بسته‌های متناسب با شب یلدا برای خانواده‌های تحت پوشش هستیم.

صفری در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته توسط این قرارگاه جهادی و سایر گروههای جهادی بیان کرد: مجموعه علمدار جهاد متشکل از ۷۶ گروه جهادی با هدف تعامل و انجام فعالیت‌های مشترک راه اندازی شده است و هم اکنون همکاری خوبی در این زمینه را شاهد هستیم.

مسئول قرارگاه جهادی بچه‌های انقلاب با اشاره به طرح همیار بیمار، عنوان کرد: مدتی است که گروه جهادی ما در بحث همیار بیمار در حال فعالیت است که پیش از این نیز در بحث تشییع و غسل بر شدگان کرونایی فعالیت می‌کردیم.

وی در خصوص طرح همیار بیمار افزود: اعضای گروه جهادی ما در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) در زمینه کمک به بیماران کرونایی و همچنین حمایت از خانواده این بیماران در حال فعالیت هستند.

صفری در خصوص چگونگی پیوستن علاقمندان به فعالیت در این گروه جهادی گفت: علاقمندان به مشارکت در این طرح خیرخواهانه می‌توانند در بحث همیار بیمار یاری رسان کادر درمان و خانواده‌های بیماران باشند.

مسئول قرارگاه جهادی بچه‌های انقلاب با بیان اینکه این گروه جهادی پس از اعلام تعطیلی مدارس و آموزش آنلاین و مجازی به دانش آموزان تلاش کرده است در این زمینه نیز فعالیت کند، افزود: در مرحله نخست تعدادی تبلت با لطف خیرین به خانواده‌های تحت پوشش و دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

وی همچنین با بیان اینکه کمک‌های آموزشی توسط اعضای این قرارگاه انجام می‌شود، گفت: علاوه بر فعالیت در زمینه کمک درسی و آموزشی توسط اعضای این قرارگاه به خانواده‌ها و دانش آموزانی که در این زمینه‌ها مشکل داشتند از طریق حضوری مجازی و تلفنی طی دو مرحله ۳۰۰ بسته نوشت افزار نیز در میان دانش آموزان بی بضاعت و توزیع شده است.

صفری با اشاره به اعلام سازمان انتقال خون و کمبود گروه‌های خونی در شیراز ضمن دعوت از تمام شهروندان برای مشارکت در اهدای خون، افزود: اعضای این قرارگاه در یک مرحله به صورت گروهی اقدام به اهدای خون کردند و با استفاده تمام توان امکاناتی و اطلاع رسانی خود در زمینه دعوت برای اهدا خون فعالیت می‌کنیم.

مسئول قرارگاه جهادی بچه‌های انقلاب ادامه داد: تمامی علاقمندان به مشارکت در فعالیت‌های جهادی و خیرخواهانه می‌توانند با مراجعه به صفحه قرارگاه بچه‌های انقلاب شیراز ضمن اطلاع از فعالیت‌های انجام شده و در حال انجام در هر زمینه‌ای با توجه به امکانات و به ساعت خود با ما ارتباط برقرار کرده و در فعالیت‌ها مشارکت کنند.