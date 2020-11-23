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۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۲۴

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس خبر داد:

یادواره شهدای دانشجوی استان فارس برگزار می شود

یادواره شهدای دانشجوی استان فارس برگزار می شود

شیراز - مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس از برگزاری یادواره سرداران و ۳۸۶ شهید دانشجوی استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسفی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه ستاد سومین کنگره استانی شهدای دانشجوی استان فارس با عنوان رفیق آسمانی که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: تجیل از ایثارگران عرصه علم، جهاد، شهادت و تشویق دانشجویان به ادامه راه شهدا، زنده نگه داشتن مفاخر ارزشی انقلاب و معرفی آنها به نسل جوان دانشجو، تجدید میثاق دانشجویان با آرمان‌های شهدای عزیز، امام راحل، مقام معظم رهبری و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، بزرگداشت خانواده‌های معظم شهدای دانشجو و ارتباط هوشمندانه و مؤثر با این عزیزان، دفاع از دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و رفع شبهات موجود در این عرصه، شناساندن نقش دشمنان انقلاب اسلامی در ۸ سال دفاع مقدس، فرهنگ سازی و ترویج و تبیین سیره وسبک زندگی شهدا دانشجو برای الگوپذیری جوانان و دانشجویان و تولید آثار و محصولات مناسب با موضوع شهدای دانشجو برای استفاده عموم دانشجویان از اهداف این برنامه است.

وی با تاکید بر ساماندهی، حفظ و شناساندن آثار شهدای دانشجو و گسترش محدوده مخاطبان با برگزاری پر تعداد یادواره‌های دانشگاهی با کیفیت مناسب، افزود: عمق بخشی و برنامه ریزی محتوایی برای اجرای برنامه‌های مربوط به شهدا و دفاع مقدس صورت گیرد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس، ترویج گفتمان مقاومت در بین جوانان به عنوان گفتمان اصلی انقلاب اسلامی، بستر سازی مشارکت و حضور همه تشکل‌های دانشجویی در ترویج گفتمان ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها و استفاده از همه ابزارهای هنری دانشگاهی، رسانه‌ای و … در ترویج گفتمان ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها از سیاست‌های ستاد یادواره شهدای دانشجو عنوان و خاطرنشان کرد: تبیین نقش انقلاب اسلامی ایران در دنیای امروز به عنوان الگوی ملت‌های مستضعف و مسلمان، تبیین لزوم وحدت مسلمانان و حاکمان جهان اسلام برای مقابله با جریانات ضد اسلام، معرفی الگوی مقاومت در مقابل استکبار جهانی به عنوان تنها راه سربلندی و نجات ملت‌های ستم دیده، معرفی شهدای دانشجو در فضای مجازی، نقش بی بدیل مدافعان حرم و ثبات امنیت در داخل کشور و برجسته کردن نقش شهدای دانشجوی جهان اسلام از محورهای محتوایی سومین یادواره شهدای دانشجوی استان فارس است.

یوسفی اضافه کرد: ستاد استانی یادواره شهدای دانشجوی فارس با ترکیب ریاست دانشگاه شیراز و مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر ستاد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، مسئول جهاد دانشگاهی، رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان و دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیر انتفاعی استان (منطقه ۷ کشور)، مدیران کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صدا و سیمای مرکز استان تشکیل شده و سایر نهادها نیز به تشخیص رئیس ستاد به جلسات دعوت می‌شوند.

وی با بیان اینکه ستاد شهرستانی سومین یادواره شهدای دانشجو در شهرستان‌های دارای تنوع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و آزاد اسلامی تشکیل می‌شود ادامه داد: ستاد دانشگاهی یادواره شهدای دانشجو نیز در دانشگاه‌های هر شهرستان تشکیل می‌شود.دبیر ستاد یادواره شهدای دانشجوی استان فارس از برگزاری یادواره شهدای دانشگاهی، شهرستانی و استانی به مدت یک سال در بازه زمانی دوم آذر سال جاری مصادف با هفته بسیج تا دوم آذر سال ۱۴۰۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد و تصریح کرد: مراسم اختتامیه یادواره سرداران و ۳۸۶ شهید دانشجوی استان فارس در سال ۱۴۰۰ مصادف با هفته بسیج برگزار می‌شود.

کد مطلب 5078332

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