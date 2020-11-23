تشکیل کارگروه «متفاوت» برای فینال لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، کارگروه متفاوت و سازمان‌یافته‌ای برای پشتیبانی از تیم فوتبال پرسپولیس توسط مدیران باشگاه تشکیل شد.

این کارگروه به ریاست جعفر سمیعی مدیرعامل باشگاه و عضویت معاونت اجرایی، مدیر بین‌الملل، مدیر مالی، مدیر روابط عمومی، مدیر اداری و پشتیبانی، مدیر ورزشی و کادر پزشکی باشگاه و همچنین با همکاری بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال برای ایجاد فضای حمایتی و پشتیبانی کامل از پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

در اولین جلسه این کارگروه، کلیه جوانب کار برای پشتیبانی، اعزام نفرات، حل مشکلات سفر به دوحه، تعیین بهترین شرایط اسکان، تمرین و تغذیه، ایجاد زمینه‌های پشتیبانی و حمایت رسانه‌ای از تیم و … مورد بررسی قرار گرفت و وظایف بین افراد و مسئولان هر گروه تفکیک شد.

قرار است جلسات این کارگروه به صورت هفتگی ادامه یابد و اقدامات صورت گرفته توسط هر بخش، در جلسه بعدی قرائت شود.

برنامه‌ریزی‌های گسترده و کامل در این کارگروه می‌تواند زمینه موفقیت تیم در قطر با حمایت قاطعانه مدیران باشگاه از مربیان و بازیکنان تیم را فراهم کند و نگرانی هواداران را به حداقل برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، فینال لیگ قهرمانان آسیا روز ۲۹ آذر بین پرسپولیس و نماینده شرق آسیا برگزار می‌شود. شهر دوحه قطر میزبان دیدار نهایی این رقابت‌ها است.