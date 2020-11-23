واکنش دستگاه قضایی به فساد اداری و مالی قاطع خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری گلوگاه ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: درشرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به تفکر، منش و رفتار و عمل بسیجی نیاز داریم و باید درهمه حوزه‌های کاری در خدمتگزاری، مجاهدت و تفکر و عمل بسیجی داشته باشیم.

حجت الاسلام اکبری همچنین در ادامه بابیان اینکه فساد به هرشکل و میزان در استان قابل پذیرش نیست خاطرنشان کرد: در استانی که بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، نباید مردم شاهد هیچ گونه فسادی باشند و واکنش دستگاه قضائی استان نسبت به فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی، سریع، قاطع و بازدارنده خواهد بود.

عالی‌ترین مقام قضائی استان دربخش دیگری ازسخنان خود بر صدور آرا محکم، مستدل وموجه تاکید کرد وگفت: اطاله دادرسی موجب بسیاری ازمفسده ها می‌شود بنابراین یکی ازبهترین راهکارها برای از بین بردن این مسائل، رسیدگی بهنگام و در زمان درست است.

وی افزود: برای صدور آرا، وقت بگذارید و توجه داشته باشید آرا مستند، موجه ومستدل باشد تا وقتی رأی به دست مردم رسید، بدانند به چه دلیل مشخصی محکوم شده اند، آرا باید هم استناد داشته باشد هم استدلال و هم موجه باشد.

شایان ذکر است، دراین مراسم از زحمات وخدمات" سید محمد سلیم بهرامی" رئیس پیشین دادگستری گلوگاه تقدیر و"علی نیازی اوریمی" به عنوان رئیس جدید دادگستری گلوگاه معرفی شد.

گفتنی است، علی نیازی اوریمی پیش ازاین معاون دادستان شهرستان نکا بود.همچنین دراین مراسم ازخدمات "عشقی" دادستان پیشین شهرستان گلوگاه نیز قدردانی و ابوالقاسم کیانی به عنوان دادستان جدید معرفی شد.