به گزارش خبرنگار مهر در قم ، سید عباس موسوی که عصر دوشنبه به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار کرد : در تاریخ 31 خردادماه امسال در طول 24 ساعت 298 هزار و 902 مترمکعب آب توسط شهروندان قمی مصرف شد و این رقم تاکنون بی‌سابقه بوده است.



وی با بیان این‌که ثبت این رکورد در مصرف آب هشداری به مردم و مسئولان است اظهار کرد : حداکثر میزان تولید آب در قم 3 هزار و 775 لیتر در ثانیه است که تاکنون‌ما برای تامین نیاز موجود به رکورد 3 هزار و 460 لیتر در ثانیه نیز رسیده‌ایم.



موسوی با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان در زمینه خدمت رسانی به مردم به افزایش چشمگیر مصرف آب در قم اشاره کرد و افزود : تا پایان دوم تیرماه 22 میلیون و 74 هزار و 88 مترمکعب آب در شهر قم توزیع شده است و این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.



وی صرفه جویی و استفاده بهینه از آب را بهترین راه غلبه بر مشکل کم‌آبی ذکر و تاکید کرد : افزایش دما، مهاجر پذیر بودن شهر قم و حضور خیل عظیم زائران کریمه اهل بیت باعث شده است تا ما در افزایش میزان مصرف آب نیز رکورد‌دار باشیم ولی خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریت مصرف آب در تابستان امسال با قطعی آب در قم مواجه نخواهیم شد.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در ادامه یادآور شد : در سال گذشته در بخش آب و فاضلاب در مجموع 150 کیلومتر اصلاح ، بازسازی و توسعه شبکه داشته‌ایم.

موسوی با بیان این‌که 330 کیلومتر از شبکه 1600 کیلومتری آب قم فرسوده شده است عنوان کرد : ما طبق برنامه در هر سال 50 کیلومتراز این شبکه را اصلاح و بازسازی می‌کنیم.



وی در پایان از شهروندان خواست تا با صرفه‌جویی در مصرف آب مسئولان شرکت آب و فاضلاب را در خدمت رسانی یاری دهند.