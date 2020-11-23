شرکت ۳۰ اکیپ ثابت و سیار راهداری سیستان وبلوچستان در طرح زمستانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ایوب کرد با بیان اینکه طرح راهداری زمستانه از ابتدای آذرماه در استان سیستان و بلوچستان آغازشده، اظهار داشت: ۳۳۸ راهدار در این طرح به منظور روان سازی ترافیک، اطمینان از تردد ایمن رانندگان و مسافران و امدادرسانی در صورت لزوم مشارکت خواهند داشت.

وی طول راه‌های تحت پوشش برای طرح زمستانه در سیستان و بلوچستان را بیش از ۱۱ هزار کیلومتر ذکر کرد و افزود: ارائه خدمات مطلوب به هموطنان، ارتقای توانمندی و حفظ آمادگی نیروهای راهداری، مراقبت از راه‌ها، ابنیه و تأسیسات موجود در محورهای ارتباطی از اهداف اجرای طرح راهداری زمستانی محسوب می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از تجهیز ۱۶ راهدار خانه استان برای خدمات رسانی به مسافران خبر داد و گفت: برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی، ۵۰۰ تن نمک و شن برای زمستان امسال تهیه شده است.

کرد گشت زنی مداوم در کلیه محورهای حوزه استحفاظی برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی و یخبندان، استقرار اکیپ‌ها با تجهیزات کامل در فواصل مشخص در جاده برای بازگشایی محورها در صورت مسدود شدن و امدادرسانی به مسافران را از مهمترین برنامه‌ها در قالب طرح راهداری زمستانی عنوان کرد و افزود: رانندگان در شرایط بحرانی و ناپایدار جوی از سفرهای غیرضروری پرهیز و قبل از انجام سفر از طریق سامانه تلفنی، اینترنتی و پیامکی ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.