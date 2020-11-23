مه غلیظ در گردنه ها و جاده های استان زنجان حاکم است

سرهنگ محمدعلی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مه غلیظ در گردنهها و جادههای استان زنجان حاکم است و رانندگان خودروهای خود را به چراغهای مه شکن مجهز کنند، گفت: مه غلیظ جادههای تهم – چورزق، طارم - زنجان - پاپایی، اتوبان زنجان – قزوین و گردنههای برفگیر را احاطه کرده است.
رئیس پلیس راه استان زنجان ادامه داد: با توجه به مه آلوده بودن محورهای مواصلاتی بخصوص گردنههای استان زنجان، رانندگان خودروهای خود را به سیستم گرمایشی و تجهیزات سفر کو. هستانی مجهز کرده و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
عظیمی افزود: وضعیت مه آلود، دید افقی رانندگان را به شدت کاهش میدهد و توصیه اصلی پلیس در این روزها استفاده از چراغ مه شکن و رعایت فاصلههای طولی است.
وی با بیان اینکه با توجه به پیش بینی هواشناسی استان، طی روزهای آینده شاهد بارش باران و برف در برخی نقاط استان خواهیم بود، افزود: استان زنجان دارای گردنههای برف گیر است و برخی محورهای استان زنجان در زمان بارش برف، مسدود میشوند، لذا شهروندان قبل از سفر نسبت به اطلاع از وضعیت جادهها و وضعیت جوی، اقدام کنند.
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