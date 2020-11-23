دورهمی های خانوادگی عامل ۸۰ درصد موارد ابتلاء به کرونا است

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸۰ درصد موارد ابتلاء به کرونا در استان سیستان و بلوچستان سابقه خانوادگی ابتلاء به کرونا را داشته‌اند یعنی شرکت در مراسمات ودور همی های خانوادگی شاخص ترین عامل ابتلاست که امیدواریم با اعمال محدودیت‌ها در طرح شهید سلیمانی روند بهتر شود.

وی افزود: طی یک ماه اخیر تعداد مراجعین به مراکز درمانی و تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان افزیش یافته است و این افزایش ناگهانی از آبان ماه در نتیجه دورهمی ها، برگزاری مراسمات عروسی و عزا و همچنین عدم رعایت موارد بهداشتی بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه آبان ماه، پر ابتلاترین ماه کرونایی در سیستان و بلوچستان بوده است، ادامه داد: دومین ماه پاییز ۹۹ در حالی به پایان رسید که بیشترین تعداد ماهیانه مبتلایان جدید به کرونا در این ماه در این استان به ثبت رسیده است.