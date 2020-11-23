پیش بینی بارش شدید باران در فارس/ روند کاهشی دما ادامه دارد

مسعود قطره سامانی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش بینی هوا سامانه بارشی در روزهای انتهای هفته وارد استان خواهد شد و این سامانه تا روز یکشنبه هفته آینده در فارس فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: سامانه بارشی جدید در تمامی نقاط استان فارس فعالیت کرده و این احتمال وجود دارد بارش‌های خوبی در استان فارس رخ دهد البته این سامانه در مناطق شمالی استان بیشتر از سایر نقاط فعالیت می‌کند.

قطره سامانی در ادامه تاکید کرد: با توجه به میزان و شدت فعالیت این سامانه احتمال آبگرفتگی و سیل در برخی از نقاط استان وجود دارد لازم به ذکر است که روند کاهشی دما نیز در استان ادامه خواهد داشت.

او در خصوص پیش بینی بارش طی سال ٩٩ نیز تاکید کرد: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته میزان بارش باران در استان فارس در مقایسه با سال گذشته افزایش خواهد یافت و میزان بارندگی در استان نیز بیش از سال گذشته است.