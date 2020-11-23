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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۳

به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز؛

اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بروزرسانی شد

اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بروزرسانی شد

همه قشرهای جامعه و نهادهای ذیربط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی از اسامی دریافت‌کنندگان ارز مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستمر و شفاف اسامی دریافت کنندگان این نوع ارز را در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.

همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملاً سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تأمین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام می‌شود.

در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آن‌ها جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 5078380

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    نظرات

    • akbar IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
      2 1
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      از اینها به مام بدین خب
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
      2 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید اصلا مشخص بشه به چه ارگان یا کالایی ارز 4200 داده شده وقتی قیمتشون رو با دلار 30 تومنی میبندند به چه دردی میخوره ساده ترین مثال ویتامین ث جوشان آذر ماه 98 قوطی 20 تایی 12000 تومن بود الان 35000 تومن شده چرا؟؟؟؟؟؟

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