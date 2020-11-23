مردم در ساعات منع تردد در صورت ضرورت از آژانس‌ استفاده کنند

عباس تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ الی ۴ صبح اظهار کرد: لیست افرادی که شغل آنها به صورت شیفت بندی بوده و ممکن است در شیفت شب نیز مشغول به فعالیت باشند، به فرمانداری داده میشود و بر این اساس مشمول جریمه نمیشود.
وی افزود: در این میان ممکن است افرادی بنا بر اضطرار مجبور به خروج از منزل شوند که توصیه میشود از آژانسها استفاده کنند و اگر به هر دلیلی مجبور به استفاده از وسایل نقلیه شخصی خود بشوند در صورت ارائه مدارک قابل قبول به مأموران راهنمایی، دچار مشکل نمیشوند.
مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی ادامه داد: ممکن است در ساعات منع تردد، افرادی که از خودروی شخصی استفاده میکنند در محیطی قرار بگیرند که مأموران راهنمایی حضور نداشته باشند که در این صورت برخی دوربینها توسط کارشناسان هدایت میشوند و اینطور نیست که بلافاصله جریمه شوند اما برخی دوربینها اینچنین نیست و جریمه میکنند اما به طور کلی هدف هدایت مردم در مسیر رعایت شیوه نامههای بهداشتی است.
وی در خصوص تردد خودروهای غیر بومی در شهرها گفت: در صورتی که پلاکهای غیر بومی قبل از شروع این طرح در شهر حضور داشته باشند مشمول جریمه نمیشوند اما در صورتی که پلاکهای غیر بومی قصد ورود به حوزه شهری را داشته باشند مشمول جریمه میشوند.
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