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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۱

شب گذشته صورت گرفت؛

بازدید استاندار خراسان رضوی از مرکز کنترل ترافیک مشهد

بازدید استاندار خراسان رضوی از مرکز کنترل ترافیک مشهد

مشهد ـ استاندار خراسان رضوی در دومین شب اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی از مرکز کنترل ترافیک شهر مشهد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی در دومین شب اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی از مرکز کنترل ترافیک شهر مشهد بازدید کرد.

محمدصادق معتمدیان در این بازدید ضمن بررسی وضعیت ترافیکی شهر مشهد در دومین شب اجرای طرح محدودیت‌های تردد، آخرین اقدامات صورت گرفته برای اجرای هرچه بهتر این طرح را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید که فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی و فرماندار مشهد نیز حضور داشتند، استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر اجرای دقیق محدودیت‌های کرونایی، همراهی و مشارکت مردم برای اجرای هرچه بهتر این طرح را خواستار شد.

کد مطلب 5078388

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