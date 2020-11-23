رزمایش دفاع زیستی و مبارزه با کرونا در لامرد اجرا شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور کنترل بیماری کرونا در موج سوم، سپاه لامرد به همراه گروه‌های جهادی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، و قرارگاه‌های محله محور طرح راه اندازی ایستگاه‌های امر به معروف و راهنمایی مردم را اجرایی کرده است.

سرهنگ سیدمحمود جعفری اظهار داشت: ستاد ملی مدیریت و کنترل بیماری کرونا درصدد استفاده از ظرفیت و توان سپاه و بسیج برای مقابله با کرونا به عنوان یک برنامه راهبردی برآمد.

او با اشاره به اجرای رزمایش «آمران سلامت، هر پایگاه بسیج یک پایگاه امداد»، اظهار داشت: به همین منظور پایگاه‌ها را تبدیل به پایگاه‌های امداد در تمام عرصه‌ها می‌کنیم و طبق شیوه نامه‌های جدید عمل خواهیم کرد.

سرهنگ جعفری افزود: در همین راستا تمام پایگاه‌های بسیج، با چند رویکرد وارد صحنه شده اند که یکی از این رویکردها امر به معروف و نهی از منکر در حوزه بهداشت است تا هم افرادی که ماسک نمی‌زنند را آموزش و توجیه کرده و فواید استفاده از ماسک را به آنها بگویند.

وی خاطرنشان کرد: آگاهی بخشی به جامعه و قطع زنجیره انتقال و همچنین کمک به کاهش بیماری ویروسی منحوس کرونا در سطح محلات لامرد با دعوت مردم به رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله اهداف اجرای این رزمایش است.

رزمایش دفاع زیستی در لامرد، با مشارکت ۲۲ پایگاه مقاومت بسیج، نیروهای جهادی، کانون محسنین افغانستانی‌های مقیم لامرد و با حضور تنی چند از مسؤلین محلی آغاز به کار کرد.