کتاب «اسلام آئین همبستگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اسلام آئین همبستگی» به نویسندگی «حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بی‌آزار شیرازی» توسط انتشارات «زکات علم» در ۲۹۰ صفحه به چاپ رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی رئیس اسبق دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب است.

کتاب حاضر، شامل مجموعه مقالاتی درباره وحدت اسلامی و همبستگی مسلمانان جهان است که ذیل شش موضوع سامان یافته است.

عناوین موضوعات و مقالات این کتاب به این شرح است:

۱- «دعوت تقریب» که برخی مقالات آن عبارت اند از: گفت‌وگویی با بنیانگذار تقریب، علامه قمی؛ نخستین گام در همبستگی / امام محمد غزالی; اسلام آئین همبستگی / محمد محلوف

۲- «تقریب و دانشگاه الازهر» شامل مقالاتی است نظیر: دانشگاه الازهر / عبدالله عنان; تحولی بزرگ در دانشگاه الازهر / محمد محمد مدنی; الازهر و فقه شیعه / شیخ شلتوت

۳- «تقریب و تاریخ» با مقالاتی چون: عمار یاسر و اوضاع مکه قبل از اسلام / علامه صدرالدین; مصائب حسنین در عهد اموی / طنطاوی شکل گرفته است.

۴-« دانش و تقریب» که ذیل آن مقالات متعددی به چشم می‌خورد، از جمله: مقام دانش در اسلام / فرید; رسالت دین در عصر فضا / علامه قمی.

۵- «تقریب و تفسیر قرآن کریم» مشتمل است بر: مقدمه تفسیر قرآن کریم / شیخ شلتوت; تفسیر سوره حمد / شیخ شلتوت، و مقالات دیگر.

۶- «دو وثیقه تاریخی» نیز شامل این مقالات است: وثیقه‌ای تاریخی و متن فتوای تاریخی / شیخ شلتوت