دیده بانی ملخ صحرایی در ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی سیستان وبلوچستان

غلامحسین تیموری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ملخ صحرایی یکی از مضرترین آفات کشاورزی است که در سال ۹۷ از کانون اصلی خود در آفریقا و حاشیه خلیج فارس به مناطقی از خاورمیانه ازجمله کشور ایران واستان سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده است.

وی افزود: چون این حشره جز آفات عمومی بوده و مبارزه با آن طبق قانون برعهده دولت است سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بسیج تمام امکانات و همکاری مقامات ملی و استانی از نیمه دوم اسفندماه سال ۹۷ تا ۱۳ تیرماه سال ۹۸ در سطحی بالغ بر ۲۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار با این آفت مبارزه شیمیایی کرد که خوشبختانه خسارتی به محصولات کشاورزی واردنشد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: موج بعدی حمله این ملخ‌های صحرایی از ۵ آبانماه سال ۹۸ از سوی کشور پاکستان آغاز و عملیات مبارزه ازشهرستان های سرباز، فنوج چابهار و کنارک شروع و هم اکنون وارد هشتمین ماه مبارزه با این آفت شده‌ایم به طوری که عملیات دیده بانی در کل استان و مبارزه با ملخ در ۱۵ شهرستان ادامه داشته و تاکنون ۱۸۰ هزار هکتار از مراتع استان علیه این آفت جهانی سمپاشی شده است.

وی گفت: لذا علیرغم وقوع حوادث پیش بینی نشده ازجمله سیل دیماه ۹۸ و کرونا تا به امروز عملیات دیده بانی در سطح ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار و مبارزه با این افت تا مورخ دوم تیرماه در سطح ۱۸۰ هزار هکتار انجام شده که بیشترین مبارزه در شهرستان‌های نیکشهر، بمپور و ایرانشهر صورت گرفته است.

تیموری با اشاره به اینکه برای مبارزه با این آفت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال هزینه شده است، بیان کرد: در سال جاری نیز تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای خرید سم، سمپاش، تعمیرات و… به مصرف رسیده است.

وی تصریح کرد: همچنین در پی هشدار سازمان جهانی فائو و کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور مبنی بر هجوم مجدد ملخ صحرایی مهاجر برای زمستان گذرانی به سوی مرزهای کشور، این مدیریت کلیه امکانات و تجهیزات مبارزه شیمیایی با ملخ صحرایی را که در دوره قبل نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود سرویس و آماده به کار کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان افزود: با ورود دستجات جدید ملخ صحرایی به استان هرمزگان، اکیپ‌های ردیابی در شهرستان‌های جنوبی استان فعال شده تا به محض مشاهده این آفت جهانی خطرناک، کار مبارزه را در اسرع وقت به انجام رسانند و طی سه هفته گذشته تاکنون رد یابی ملخ صحرایی در سطح ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی جنوب استان انجام شده است.