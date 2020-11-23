به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحی صبح دوشنبه در بازدید از سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای مدیران شهری به سرعت کمبودهای سازمان آتش نشانی همدان برطرف شود.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان بر استقرار دو ایستگاه آتشنشانی در بلوار شهید همدانی و بازار تاریخی همدان تأکید کرد.
فتحی با تأکید بر اینکه به طور قطع نیروی عملیاتی آتشنشانی با خطرات جانی مواجهاند؛ گفت: در چند سال اخیر در زمینه افزایش حقوق و مزایای آنان تلاشهای بسیاری انجام شده که کافی نیست، زیرا این نیروهای انسانی ارزشمند بر اساس اطلاعات موجود از نظر ساعت کاری بیش از نیروهای ستادی و کارمندی فعالیت دارند.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان درخواست کرد: افزایش حقوق و مزایای نیروهای عملیاتی آتشنشانی در بودجه ۱۴۰۰ دیده شود به طوری که به حد قابل توجه برسد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: در حوزه تجهیزات آتشنشانی کم و کسریهایی وجود دارد؛ اما هر سال به دلیل کمبود بودجه شاهد عدم تحقق هزینههای خریداری تجهیزات مورد نیاز سازمان هستیم که امسال باید نسبت به شرایط و نیازهای سازمان، واقعیتر دیده شود.
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