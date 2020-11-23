به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی‌زاده، رایزن فرهنگی ایران و محمود السلیمی، رئیس هیأت مدیره باشگاه فرهنگی عمان با محوریت توسعه فرهنگی میان دو کشور با هم دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر باشگاه فرهنگی عمان برگزار شد، دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشترکات فرهنگی و روابط دو جانبه، درباره زمینه‌های مناسب برای توسعه مناسبات و همکاری‌های فرهنگی و هنری و سمینارهای ادبی، آموزشی و پژوهشی و ترجمه آثار نویسندگان برجسته دو کشور، گفت‌وگو کردند.

سید علی موسوی‌زاده در این دیدار با تبریک پنجاهمین سالگرد روز ملی عمان و روز نهضت، به تحولات جدید و رو به رشد روابط دو جانبه در زمینه سیاسی و اقتصادی اشاره و بر ضرورت ارتقای مناسبات فرهنگی میان دو کشور دارای اشتراکات تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی، تأکید کرد.

رایزن فرهنگی ایران در عمان ظرفیت‌ها و اشتراکات فرهنگی موجود میان مردم ایران و عمان را فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط میان فرهیختگان و فعالان فرهنگی و هنری دانست و آمادگی کشورمان را برای برگزاری برنامه‌های ادبی و آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و همکاری مختلف در زمینه کتاب، موسیقی، هنر و تبادل هیأت‌های فرهنگی و هنری اعلام کرد.

وی برگزاری موفق نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی بویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب و جشنواره‌های سینمایی و موسیقی را زمینه مساعدی برای همکاری دو جانبه و انتقال تجربیات و همکاری مشترک عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های فرهنگی با سلطنت عمان هیچ محدودیتی ندارد.

موسوی‌زاده همچنین با اشاره به حضور ایرانیان فرهیخته هنرمند و دانشگاهی در عمان، گفت: شخصیت‌های برجسته ای از ایرانیان فعال در شاخه‌های مختلف هنری و صنایع دستی امروزه در این کشور زندگی می‌کنند و آمادگی دارند تا در برنامه‌های آموزشی و سمینارهای مختلف حضور فعالی داشته باشند.

محمود السلیمی نیز در این دیدار، روابط دو کشور ایران و عمان را عمیق و ریشه دار توصیف کرد و افزود: نقش مهمی که تمدن عمان در جهان عرب داشته، ظرفیت مناسبی برای توسعه گفتگو، همزیستی و صلح در جهان امروز است.

وی برقراری ارتباط فکری و اندیشه‌ای میان فرهنگ دوستان عمانی و دیگر کشورها را یکی از مبانی باشگاه فرهنگی عمان خواند و آمادگی این نهاد فرهنگی را برای توسعه مناسبات در زمینه فرهنگی و هنری با ایران اعلام کرد.

در پایان این دیدار، مجموعه کتب ایران از منشورات مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (گزیده تاریخ ایران، تاریخ هنر در ایران و تاریخ ادب پارسی) به زبان عربی به محمود السلیمی اهدا شد.

