کشف ۳۱۱ میلیون نخی قاچاق سیگار در ۷ ماه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، امیرمحمد پرهام فر با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ درصد کاهش تولید سیگار داشته‌ایم، گفت: حدود ۲۵ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده است که اگر این کاهش را به کل امسال تعمیم دهیم، پیش بینی تقریبی امسال تولید سیگار در داخل کشور حدود ۵۰ میلیارد نخ است.

وی اضافه کرد: برای مسیرهای اصلی قاچاق سیگار، مراکز دپو و مراکز عرضه آن اقدام‌های متعددی انجام شده است و اکنون میزان موفقیت در بخش برخورد با کالای دخانی و سیگار نسبت به دیگر گروه‌های کالایی، بیشتر و نیروی انتظامی بیشترین تمرکز را در این بخش داشته است.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بیشترین روش ورود سیگار قاچاق به کشور از طریق ترانزیت برگشتی است، گفت: درباره این مسأله از سال ۱۳۹۴ بحث و در همان زمان مصوب شد که عبور محموله‌های ترانزیتی دخانی از کشور باید کنترل و با صدور مجوز خاص از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا بتوانیم میزان ترانزیت عبوری از کشور را هم با میزان واردات رسمی همان کالا به کشور و هم با میزان مصرف آن در کشورهای مقصد ترانزیتی، انطباق دهیم.

پرهام فر با بیان اینکه کل کشفیات نهادهای کاشف در ۷ ماه پارسال، ۳۱۱ میلیون نخ سیگار به ارزش ۱,۱۷۷ میلیارد ریال بود، افزود: برای ۷ ماه امسال فقط کشفیات نیروی انتظامی، ۲۲۲ میلیون نخ سیگار به ارزش ۱,۱۹۳ میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه حجم ترانزیت سیگار کشور در سال ۹۸ تعداد ۲۳۰۰ کانتینر معادل ۹۳ هزار تن است، گفت: از یکم شهریور امسال، سیگار قانونی از غیر قانونی، قابل احراز و استعلام است.

وی گفت: اگر ما نتوانیم ترانزیت محصولات دخانی را تحت کنترل بگیریم قطعی محل آسیب ما ادامه خواهد داشت.

پرهام فر افزود: بخشی از کالاهای قاچاق که وارد کشور می‌شود محصولی است که یا تولید قانونی در داخل کشور داشته یا از قدیم واردات رسمی داشته است که در حال حاضر واردات رسمی ندارد، ولی مشابه آن کالا در بازار وجود دارد که بخشی از آن تقلبی وارد کشور می‌شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: موضوع شناسایی و رهگیری کالا را براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شهریور امسال با ایجاد شفافیت آمار تولید و مصرف و جلوگیری بخشی از قاچاق شروع کردیم.

وی ادامه داد: قاچاق در همه نشان‌های تجاری (برند) اتفاق می‌افتد و نشانی که یک مقطعی تولید داشته و الآن تولید آن شرکت متوقف شده است قاعدتاًَ این شرکت با مسیر قاچاق سعی بر حفظ بازار خود دارد.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سیگاری با نشان مارلبرو (Marlboro) اساساً سابقه تولید در ایران نداشته است گفت: این نشان یک سهمی از بازار را به خود اختصاص داده است.

پرهام فر افزود: نشانی که سابقه تولید دارد انگیزه قاچاق بیشتری نسبت به نشانی که تولید نداشته است دارد، چون در تولید آن شرکت وقفه ایجاد شده است.

وی افزود: بعد از اجرای طرح رهگیری و شفاف شدن، امکان برخورد با عرضه در طرح مقابله جامع، تدوین شده و لجستیک کافی برای برخورد با عرضه بسیج شده است و با برطرف شدن موانع استانی این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره موضوع دکه‌هایی که اقدام به فروش سیگار می‌کنند گفت: دکه‌ها سالهاست که سیگار عرضه می‌کنند و وزارت بهداشت آن‌ها را مرجع قانونی عرضه کالای دخانی نمی‌داند و ما طرحی را به وزارت بهداشت ارائه دادیم تا این موضوع ساماندهی شود و در مسیر عرضه کالای قانونی قرار گیرد که نیاز است تحولی در نگرش قبل انجام شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه پارسال حدنصاب بالاترین تولید را در صد سال گذشته داشتیم گفت: صنعت دخانیات، حداقل صد سال در کشورمان قدمت دارد.

عطاء الله معروف خانی با اشاره به اینکه ۲۴ واحد تولید دخانیات داریم ادامه داد: تولید سیگار کشور در سال گذشته برای نخستین بار به ۵۵ میلیارد نخ رسید.

وی با اشاره به این که تلاش وزارت صمت، حمایت از تولید داخل است اضافه کرد: به افزایش تولید و مصرف سیگار در کشور راضی نیستم، زیرا مصرف هر نوع دود، برای سلامتی مضر است.

معروف خانی در پاسخ به این پرسش که چرا سیگار تولیدی شرکت کره‌ای که مجوز تولید سیگار در داخل کشورمان دارد و از سال ۱۳۹۷ تولیدش در داخل متوقف شده است و واردات هم انجام نمی‌دهد، در بازار کشورمان زیاد است؟ گفت: تولید این شرکت در داخل کشورمان از اواخر سال ۱۳۹۷ متوقف شده، اما مقداری کالا در انبارش تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی موجود بوده است.

وی ادامه داد: این شرکت بدهی قاچاق داشت و این بدهی را در سال ۹۸ کامل پرداخت کرد سپس کالاهای موجود در انبار خود را قانونی در بازار می‌فروشد.