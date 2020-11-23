مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دمای موقتی و بارش پراکنده برف در برخی نقاط غربی و شمالی استان در روز سه شنبه، اظهار کرد: تا پایان هفته دمای هوا در سطح استان افزایش خواهد یافت، به طوری که در روزهای پایانی هفته بیشینه دمای مشهد به حدود ۱۰ تا ۱۲ درجه و کمینه هم به حدود ۲ تا ۳ درجه بالای صفر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین برای فردا صبح در سطح شهر مشهد پدیده مه را با شدت کمتر نسبت به صبح امروز خواهیم داشت و در محورهای کوهستانی هم مه آلودگی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با حداقل دمای ۱۱ درجه زیر صفر سردترین شهر و داورزن با حداکثر دمای ۱۱ درجه بالای صفر گرمترین شهر استان بوده است. بیشترین بارش هم از ایستگاه ریوش به میزان ۹ میلی متر، بیشترین میزان برف روی زمین از ایستگاه تایباد به میزان هفت سانتی متر و بیشترین شدت وزش باد هم از ایستگاه سبزوار به میزان ۴۷ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

اثمری بیان کرد: طی همین مدت دمای شهر مشهد هم بین صفر و منفی ۴ درجه در نوسان بوده است.