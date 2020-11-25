استقلال به پیروزی برابر ماشین سازی نیاز مبرم دارد

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شکست مقابل فولاد شوک به موقعی بود که به استقلال وارد شد و این تیم برای جبران آن نتیجه نیاز دارد هفته سوم ماشین سازی را شکست دهد. با اینکه ماشین سازی تیمی جوان، جنگنده و با انرژی است که حتماً بازی کردن مقابل آن ساده نخواهد بود، اما برای آبی پوشان واجب است که در این بازی پیروز شوند.

وی افزود: تفکرات فکری کاملاً قابل احترام است اما به نظرم وقت استفاده کردن از خریدهای جدید فرا رسیده است. بازیکنان خوبی در فصل نقل و انتقالات به تیم اضافه شدند که باید از آنها استفاده شود.

کارگرجم بیان داشت: دو بازی اول استقلال در لیگ نشان داد این تیم نیاز دارد تغییراتی داشته باشد. به خصوص در خط میانی که باید خلاقیت‌های بیشتری دیده شود. آبی پوشان در دو بازی گذشته خود خلق موقعیت زیادی نداشتند که این برای استقلال نقطه ضعف محسوب می‌شود.

کاپیتان پیشین آبی پوشان تاکید کرد: خلا علی کریمی در تیم کاملاً مشهود است و هنوز بازیکنی نتوانسته جای خالی او را پر کند. شاید مهدی پور خرید جدید استقلال که هنوز از او رونمایی نشده بازیکنی باشد که از نظر خصوصیات فنی نزدیک به علی کریمی باشد. به نظرم وقت آن رسیده تا از این بازیکن استفاده شود. البته اگر مشکلی نداشته باشد.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: آنچه مسلم است، نیاز استقلال به یک کارگردان ششدانگ در مرکز میدان می‌باشد. جایی که در گذشته امید ابراهیمی، جباروف و علی کریمی در آن نقش آفرینی می‌کردند و هنوز برای فصل بیستم نفری که باید این نقش را ایفا کند مشخص نشده است.

وی در خصوص حواشی پیش آمده بین فکری و دیاباته بیان داشت: این اختلافات در فوتبال کاملاً طبیعی است اما مدیریت کردن بعد از بروز چنین اختلافاتی مهم است. باوجود تعداد زیاد مربیان و نیمکت نشینان استقلال، هنوز هماهنگی لازم بین آنها ایجاد نشده و این ناهماهنگی در بسیاری از جاها مشخص است. ایجاد هماهنگی بین نیمکت نشینان مستلزم زمان بیشتر است و امیدوارم خود آقایان هم به ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر و زودتر کمک کنند.

کارگرجم که در دهه پنجاه عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال ایران را هم به خود اختصاص داده بود در ادامه به مشکلات اداری و بحث ساختاری باشگاه اشاره کرد و بیان داشت: نمی‌دانم چرا پروسه انتخاب مدیرعامل استقلال اینقدر پیچیده و طولانی شده است، اما باید هرچه زودتر مدیرعامل قانونی باشگاه مشخص شود. مگر یک باشگاه چقدر تحمل دارد که نیمی از سال را باید با سرپرست اداره شود.