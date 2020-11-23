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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۲

برای حضور در انتخابی کاپ آسیا؛

اسامی نهایی تیم ملی بسکتبال ایران اعلام شد

اسامی نهایی تیم ملی بسکتبال ایران اعلام شد

کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران اسامی ۱۲ بازیکن نهایی این تیم برای حضور در مسابقات انتخابی کاپ آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست نهایی تیم ملی بسکتبال مردان برای حضور در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا صبح امروز اعلام شد. اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

۱- محمد ترابی
۲- محمد جمشیدی
۳- محمد حسن زاده
۴- حامدحسین زاده
۵- سعید داورپناه
۶- مایک رستم پور
۷- آرمان زنگنه
۸- آرون گرامی پور
۹- سجاد مشایخی
۱۰- میثم میرزایی
۱۱- سیناواحدی
۱۲- بهنام یخچالی

تیم ملی بسکتبال کشورمان امشب برای حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی کاپ آسیا تهران را به مقصد دوحه ترک خواهد کرد. ایران در این پنجره ۸ آذر با عربستان و ۱۰ آذر با سوریه دیدار می‌کند.

کد مطلب 5078513

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