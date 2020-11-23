حمید دانش آموز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اجرای طرح محدودیتهای کرونایی در بهارستان اظهار داشت: طرح محدودیتهای کرونایی در بهارستان با جدیت اجرا میشود و اصناف گروههای ۳ و ۴ در قلعه میر و گلستان همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
دانش آموز با اشاره به اینکه حضور نیروی انتظامی در کنار بازرسین صمت و اصناف بسیار حائز اهمیت است گفت: گشتهای مشترک فرمانداری، صنعت معدن، اصناف، شبکه بهداشت و نیروی انتظامی برگزار میشود.
وی بیان داشت: جمع آوری دوره گردان مواد غذایی و قهوه خانه به صورت ویژه در طرح محدودیتهای کرونایی در دستور کار قرار دارد و در راستای اجرای محدودیتهای کرونا ۵ واحد صنفی پلمب شده است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بهارستان با اشاره به اینکه بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف عصر روز گذشته در راستای اجرای دستور العمل های کرونایی، واحدهای صنفی متخلف را پلمب کردهاند گفت: در این زمینه چند مورد اخطار نیز صادر شده است.
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