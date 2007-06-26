به گزارش خبرنگارمهر، امروز سه شنبه پنجم تیرماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با یازدهم جمادی الثانی سال 1428 هجری قمری و بیست و ششم ژوئن سال 2007 میلادی.

* تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در یک نوبت برگزار می شود که طی آن بازیکنان ملی پوش از ساعت 17:30 دقیقه در کمپ تیم های ملی تمرین خود را برگزار می کنند.

* کاروان تیم «ب» فوتبال کشورمان که در رقابت های غرب آسیا به مقام نخست دست یافت، ساعت 3 بامداد امروز وارد تهران شد.

* رقابت های کوپا آمه ریکا 2007 با برگزاری دو دیدار زیر در ونزوئلا آغاز می شود:

- اروگوئه - پرو

- ونزوئلا - بولیوی

* تیم ملی بدمینتون بانوان سوریه صبح امروز در محل سالن المپیک شهر گنبد کاووس با منتخب بانوان این شهر دیدار می کند. همچنین دیدار تیم بدمینتون مردان سوریه با منتخب آقایان این شهر نیز عصر امروز در همین مکان برگزار می ‌شود.