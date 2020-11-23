به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک سیما، محمد آقایی فرد کارگردان برنامه «فرمول یک» با اعلام خبر آغاز فصل سوم این مجموعه گفت: برنامه اول ضبط و آماده پخش است و از دوشنبه شب ۱۰ آذر حدود ساعت ۲۳:۱۵ پخش می شود.

وی دلیل تاخیر یک هفته ای این برنامه را هم شلوغی کنداکتور پخش شبکه یک به علت مناسبت های هفته اول آذر از جمله وفات حضرت معصومه (س) اعلام کرد و گفت: انشاالله از هفته آینده با بخش های نو و گفتگو های جذاب سری جدید «فرمول یک» را آغاز می کنیم.

آقایی فرد با بیان اینکه کرونا و پیامدهای آن موضوع اولین برنامه است افزود: البته در این برنامه از یک دلال فوتبال هم دعوت کرده ایم که بطور شفاف از پشت پرده زد و بندهای فوتبالی و شرط بندی های آن پرده بر می دارد.

کارگردان «فرمول یک» افزود: موسیقی خیابانی یکی دیگر از تدارکات ما برای بینندگان است که برای اولین بار در این برنامه انجام شده است‌.

وی همچنین از حضور مصطفی راغب برای اجرای ترانه های شاد، سپند امیر سلیمانی برای اجرای بخش طنز و امیر کربلایی زاده برای اجرای بخش استندآپ «فرمول یک» خبر داد و افزود: علاوه براین، امکانی در برنامه فراهم کرده ایم تا علاقمندان به استند آپ بتوانند استعداد خود را نشان دهند.

پخش موسیقی های نوستالوژیک مثل خانه مادر بزرگه ، آقای حکایتی و...از دیگر بخش های جنگ شبانه فرمول یک است.

فصل سوم برنامه «فرمول یک» با تهیه کنندگی و اجرای سید علی ضیا دوشنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک‌پخش می شود.