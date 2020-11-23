پیشگامی مازندران در اجرای طرح های مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی ظهر دوشنبه در نشست خبری با محوریت تأثیر اعمال محدودیتها و اجرای طرح محله محور سردار شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا، گفت: طرح شهید سلیمانی دو بخش دارد که هلال احمر متولی یکی از بخشها است که درآن میزان شناسایی افراد بیمار گسترش پیدا میکند و مبتلایان غیر از بیماران سرپایی و بستری شناسایی میشوند.
وی افزود: در این طرح شناسایی افرادی که با فرد مبتلا در ارتباط بودند به چند نفر افزایش پیدا میکند و اجازه نمیدهیم بیماری منتقل دهند افراد را گسترش تست.
موسوی با بیان اینکه در طرح سردار سلیمانی بسیج نیز همکاری دارد، ادامه داد: بیماران که ایزوله و قرنطینه میشوند نیازمند خرید مایحتاج زندگی هستند که در این طرح بسیج ورود پیدا کرده و کمکهای لازم را انجام میدهد.
وی بیان کرد: برخی از مبتلایان کارگران روزمزد هستند که اگر یک روز سر کار نروند زندگی آنها مختل میشوند که بسیج محله محور شروع به حمایت میکنند که این مسئله بعد نظارتی نیز پیدا میکند.
پیش بینی مراکز قرنطینهای موقت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مراکز نگهداری بیمارانی که نیاز به بستری در بیمارستانها ندارند اشاره کرد و افزود: اگر افرادی که نیاز به بستری ندارند و در خانه نمیتوانند قرنطینه باشند یکسری مکانهایی تهیه کنند که این افراد ۱۴ روز را در آن سپری کنند.
وی ادامه داد: در دور اول از نقاهتگاهها مورد استقبال قرار نگرفتند که یکی از برنامههای ما این است در طرح جدید مراکزی مثل هتلها که مثل محیط زندگی فرد باشد در نظر گرفته میشود.
موسوی به اجرای طرح ممنوعیت به ورود شهرهای قرمز اشاره کرد و گفت: بیشترین آسیب را مسافران میبینند زیرا امکانات حفاظتی در سفرها بسیار کم است ولی با اعلام ممنوعیت شاهد افزایش سفر قبل از اجرای طرح میباشیم که این مسئله باید فرهنگسازی شود.
وی افزود: هر کشوری که همراهی مردم را در اجرای پروتکلهای بهداشتی داشته باشد نیاز به اجرای قوانین سخت نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران معیارهای رنگ بندی تغییر کرده و بیشتر به سمت اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع بیماری رفته است، گفت: بازبینیهایی در مشاغل اتفاق افتاده و تعمیرات به گروه یک اضافه شدند که بتوانند در شهرهای قرمز خدمت رسانی صورت گیرد.
موسوی به منع ورود و خروج در شهرها اشاره کرد و افزود: یکی از طرحها منع تردد شبانه بود که از اهداف آن کم کردن مهمانیهای شبانه است که بتوان دور همی های را کم کرد که باید پس از اجرای طرح نتایج آن باید مورد تحلیل قرار گیرد.
پیشگامی مازندران در اجرای طرحهای کرونایی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه استان در اجرای بسیاری از طرحها پیشگام بوده و پیشنهادات خود را برای اجرا در کشور مطرح کردیم، ادامه داد: در استان مازندران از تجمعاتی که میتوانست ریسک ایجاد کند کم کردیم.
وی به همکاری سازمانها و نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: ۹۵ درصد از آموزشها غیر حضوری برگزار میشود که آموزش و پرورش همکاری کردند.
وی استفاده از ماسک، بهداشت دست و فاصله گذاری اجتماعی تاکید کرد و گفت: اگر استفاده عمومی از ماسک را به بالای ۹۵ درصد برسانیم بسیاری از این محدودیتها لازم نیست.
اویس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیشترین بار بستری و تعداد مرگ و میر را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند، گفت: تمرکز ما در مراکز بهداشتی و پزشکان خانواده حفاظت و کنترل افراد مسن و بیماران زمینهای است.
وی با تاکید بر جلوگیری از خروج غیر ضروری سالمندان، افزود: باید افراد بیمار از سالمندان جدا شوند و برای کنترل بیماری باید جلوی دورهمی های خانوادگی گرفته شود.
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