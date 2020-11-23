به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حجتی پور در مراسم تودیع و معارفه رؤسای جدید و پیشین زندان کرمانشاه که پیش از ظهر امروز در دادگستری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره ارتقا عملکرد به عنوان یکی از ارکان اهداف دنبال شده در تغییر و تحولات قوه قضائیه و سازمان زندانها، اظهار کرد: با توجه به نگاه مدیریتی در سطح کلان، پویایی و ارتقا در دستور کار قرار دارد و هدف از تغییرات، تحقق همین منظور است.
وی با اشاره به مسئولیتها پذیری در نظام اسلامی و تفاوت آن با نظامهای سکولار، خاطرنشان کرد: با نگاهی به بیانات ارزشمند حضرت علی (ع) که پذیرش مسئولیت را یک امانت میدانند، به نوعی این امانت از سوی منبع هستی یعنی خداوند متعال است که به یک مدیر واگذار میشود؛ بنابراین ادای حق امانت تا زمانی که بر دوش اوست وظیفهای است سنگین که باید قدر دانسته شود و کوتاهی صورت نگیرد.
معاون سازمان زندانها تصریح کرد: به فرموده بزرگان دینی، مدیریت در نظام اسلامی از مقوله عبودیت است؛ بنابراین تا جایی که ممکن است این بندگی باید رعایت شده و یک مسئول در همه احوال خداوند را ناظر به امور و کارهای خود بداند.
وی در ادامه با اشاره به مضایق مالی و منابع انسانی در قوه قضائیه خصوصاً سازمان زندانهای کشور، گفت: با وجود تمامی این محدودیتها و مضایق همکاران ما در سازمان زندانها برای رفع مشکلات و ارائه خدمات ارزشمند زندانبانی تلاش مضاعف دارند تا خدمات به نحو مطلوب و شایسته انجام شود.
حجتی پور با ابراز رضایت از وضعیت اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، تاکید کرد: خوشبختانه برنامههای مترقی و نوین همواره از زندانهای استان کرمانشاه شروع شده است و این اداره همیشه در صدر برنامههای مترقی قرار داشته است که جای بسی خوشحالی دارد.
وی با اشاره به سیاستهای حبس زدایی ریاست محترم قوه قضائیه، تاکید کرد: اولویتهای ۱۲ گانه ای در برنامههای ابلاغی ریاست سازمان زندانهای کشور مشخص شده است که باید برای اجرایی نمودن آنها تلاشهای مضاعفی صورت گیرد.
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