به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به دبیری مجتبی جدی که قرار بود طبق تقویم هر ساله جشنواره در اردیبهشت ماه سال ۹۹ برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا در زمان خود برگزار نشد و طبق تصمیمگیریهای انجام شده برگزاری آن به نیمه دوم سال و در فصلهای پاییز و زمستان موکول شد.
اما با توجه به تداوم وضعیت کرونایی و تعطیلی دانشگاهها و محدود شدن فعالیتهای فرهنگی و هنری، بار دیگر برگزاری جشنواره بیست و سوم تئاتر دانشگاهی با ابهام مواجه شد.
مجتبی جدی دبیر این دوره از جشنواره درباره آخرین تصمیمگیری انجام شده برای زمان برگزاری بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر امور مربوط به بخشهای آموزش و پژوهش، نمایشنامه نویسی، رادیویی و بخشهای دیگر در دست انجام است و فعالیتهای دبیرخانه ادامه دارد.
وی تأکید کرد: به دلیل شرایط کرونایی موجود تصمیمگیری بر این شد تا جشنواره بیست و سوم را در نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار کنیم.
جدی ادامه داد: طبق برنامهریزیهای انجام شده مرحله اول بازبینی آثار بخش صحنهای که از طریق تماشای فیلم انجام میشود در بهمن و مرحله دوم بازبینی نیز در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
دبیر بیست و سومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران در پایان سخنان خود یادآور شد: به دلیل اینکه تأخیر بیشتر از یکسال در برگزاری یک دوره جشنواره اتفاق مناسبی نیست، جشنواره بیست و سوم در اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
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