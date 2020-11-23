بهره مندی ۳.۵ میلیون نفر از خدمات هلال احمر در طرح آمران سلامت

محمد گل‌افشان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین آمارهای اجرای طرح «آمران سلامت» توسط جمعیت هلال احمر گفت: این طرح از ۵ تا ۱۵ آبان ماه به همت هلال احمر و سازمان جوانان اجرا شد. داوطلبان در این طرح به ارائه توصیه‌های آموزشی در سطح شهر، پیام‌های مؤثر در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده میان مردم پرداختند.

وی افزود: طرح آمران سلامت مجموعاً در ۳۸۱ شهرستان سراسر کشور توسط پایگاه‌های سیار و ثابت هلال احمر و با حضور جوانان و اعضای داوطلب هلال احمر اجرا شد.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر با اشاره به بهره مندی ۳.۵ میلیون نفر از هموطنان از خدمات این طرح، عنوان کرد: این رقم مربوط به افرادی است که به آنها اقلام بهداشتی داده شده یا مستقیماً مورد توصیه و تذکرات بهداشتی آمران قرار گرفته‌اند. اما شمار افرادی که در برنامه‌های عمومی و همگانی هلال حضور داشته‌اند قابل شمارش نیست.

گل‌افشان در خصوص مشارکت جوانان در اجرای طرح آمران سلامت خاطرنشان کرد: این طرح با مشارکت ۱۳ هزار نفر از جوانان هلال احمر در ۴ هزار و ۲۰۰ پایگاه هلال و براساس نیاز استان‌ها اجرا شد. به علاوه ۹۳۰ سمن نیز در اجرای این طرح با هلال احمر همکاری داشتند که مجموعاً ۵ میلیارد ریال کمک‌های مردمی جمع آوری و صرف خرید و توزیع اقلام بهداشتی میان مردم شد.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌هایی از جمله تئاترهای خیابانی برای اطلاع رسانی در خصوص راهکارهای پیشگیرانه از ویروس کرونا، حضور جوانان و آمران سلامت در خیابان‌ها و اطلاع رسانی توسط بلندگو، اجرای پانتومیم‌های خیابانی با موضوع کرونا و راه‌های مقابله با آن، آموزش رعایت پروتکل‌های بهداشتی با اجرای نمایش‌های خیابانی، اهدای هدیه به کودکان دارای ماسک، اطلاع رسانی از طریق تاکسی‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی و حضور در خانه‌های سالمندان برای توصیه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله اقداماتی بود که در این طرح انجام شد.

