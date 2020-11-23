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۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۵

عضو جنبش حماس:

سفر «نتانیاهو» به عربستان اهانت به امت اسلامی بود/ ریاض توضیح دهد

سفر «نتانیاهو» به عربستان اهانت به امت اسلامی بود/ ریاض توضیح دهد

یک عضو جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در واکنش به سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی، گفت: این سفر اهانت به امت اسلامی بود و عربستان باید در این خصوص توضیح بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «سامی ابوزهری» عضو جنبش مقاومت اسلامی «حماس» به سفر مخفیانه روز گذشته بنیامین نتانیاهو به عربستان سعودی واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی همچنین عنوان کرد: سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی را خطرناک ارزیابی می‌کنیم. عربستان سعودی باید در مورد این سفر که اهانت به امت اسلام و نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین است، توضیح دهد.

گفتنی است، یک رسانه صهیونیستی فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم روز گذشته در سفر به عربستان سعودی در یک نشست سه جانبه مخفیانه با «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی شرکت کرده است. این نشست سه جانبه مخفیانه در شهر «نئوم» عربستان نزدیک به ۵ ساعت به طول انجامیده است.

در وهله اول آنچه که در این نشست بیش از هرچیز دیگری قابل تأمل به نظر می‌رسد، ترکیب شرکت کنندگان در آن است. علت تأمل برانگیز بودن این مسأله نیز به ماهیت ۳ نفری بازمی گردد که در آن شرکت کردند؛ یعنی «مایک پمپئو»، «بنیامین نتانیاهو» و «محمد بن سلمان» که هر ۳ نفر آنها یک شکست خورده سیاسی در داخل محسوب می‌شوند.

کد مطلب 5078860

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