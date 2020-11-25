تداوم محدودیت های کرونایی در چابهار/ مراکز تجاری تعطیل شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جولان ویروس منحوس کرونا در کشور در حالی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شمار مبتلایان و فوتی‌ها نسبت به ۱۰ روز قبل با خیز بلندی افزایش داشته است.

عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برگزاری تجمعات و مراسمات عروسی و عزا و ادامه سفرهای بی مورد مهمترین عوامل افزایش شیوع بیماری کرونا در کشور است که متأسفانه براثر سهل انگاری بسیاری از مردم، خانواده‌های زیادی تاکنون داغدار شده‌اند و بار زحمت سفید پوشان دستگاه سلامت سنگین‌تر شده است.

ستاد ملی مقابله با کرونا پس از اعلام وزارت بهداشت و تشکیل جلسه، اقدام به اعمال طرح شدید مقابله با این بیماری مهلک و خطرناک با تعطیلی چهار گروه شغلی بر اساس وضعیت‌های قرمز، زرد و نارنجی در سراسر کشور از اول آذر ماه به مدت ۲ هفته کرده است.

سیستان و بلوچستان هم طی یک هفته اخیر به دلیل عدم همکاری و رعایت مردم با افزایش چشمگیر بیماری کووید _۱۹ مواجه شده و گروه‌های شغلی بر اساس وضعیت شهرها تعطیل یا محدودیت کاری از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر را دارند.

سیستان و بلوچستان هم طی یک هفته اخیر به دلیل عدم همکاری و رعایت مردم با افزایش چشمگیر بیماری کووید ۱۹ مواجه شده است

بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و گردشگری در جنوب سیستان و بلوچستان طی یک ماه اخیر به دلیل عدم رعایت مردم در اقدام به سفر و ازدحام جمعیت در اماکن مختلف به وضعیت قرمز کرونایی تبدیل شده است و طرح مدیریت هوشمند متناسب با وضعیت بیماری کووید_ ۱۹ با تعطیلی گروه‌های شغلی ۲،۳،۴ و ممنوعیت تردد از اول آذر همزمان با سراسر کشور در این شهرستان بندری هم آغاز و تا نیمه ماه جاری ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت عدم رعایت مردم و سهل انگاری خانواده‌ها آسیب و خطرات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و برای ریشه کن کردن این بیماری، استفاده از ماسک، عدم تجمع و برگزاری مراسمات عروسی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از خروج غیر ضروری از منزل راهگشای این امر مهم است.

صبح امروز فرماندار چابهار همراه با جمعی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی در چهارمین روز از اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های مقابله با کرونا، از ورودی و خروجی‌های شهرستان بازدید کرد و از اصناف و مردم بخاطر مشارکت و همراهی در این طرح تقدیر و تشکر کرد.

وضعیت کرونا در چابهار قرمز است / ‏ ممنوعیت تردد تا ۱۴ آذر ادامه دارد

رحمدل بامری؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار در جریان بازید از روند اجرای طرح مدیریت هوشمند متناسب با وضعیت بیماری کووید ۱۹ در این شهرستان به خبرنگار مهر، گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا، طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌های متناسب با وضعیت بیماری کووید _۱۹ در شهرستان با هدف کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا تا ۱۴ آذر ماه در چابهار تداوم دارد و گروه‌های شغلی ۲ و ۳ و ۴ برای حفظ سلامتی مردم تعطیل است.

وی ادامه داد: از مردم فهیم شهرستان خواستاریم همان‌گونه که تا این لحظه همکاری خوبی با مسئولین در جهت اجرای این طرح داشته‌اند، همچنان در خانه‌های خود بمانند و یاری‌گر ما باشند.

فرماندار ویژه چابهار اظهار داشت: با اجرای کامل این طرح و همکاری خوب مردم، اصناف و بازاریان می‌توانیم روند ابتلاء به این ویروس منحوس را در شهرستان به حداقل برسانیم.

وی افزود: اکیپ‌های نظارتی و بازرسی تعیین شده در شهرستان چابهار به صورت روزانه بر اجرای کامل طرح نظارت دارند و در صورت تخلف نسبت به پلمب صنوف متخلف اقدام می‌کنند تا همگان بدانند که سلامتی مردم خط قرمز ما است.

بامری تصریح کرد: با توجه به قرمز بودن وضعیت شهرستان چابهار، در راستای اجرای کامل طرح مدیریت هوشمند متناسب با بیماری کرونا تا ۱۴ آذر ماه از ورود خودرو با پلاک غیربومی به این شهرستان و همچنین خروج خودروها با پلاک بومی ممانعت جدی می‌شود.

مراکز تجاری چابهار تعطیل شد

حمیدرضا شایان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چابهار نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو مصوبه ستاد کرونا شهرستان چابهار و با دستور مدیریت سلامت، غذا و دارو سازمان منطقه آزاد چابهار، کلیه مراکز تجاری سازمان منطقه آزاد چابهار از شب گذشته به حالت تعطیل درآمد.

وی گفت: با توجه به احتمال ریسک انتقال بیماری در مراکز پر ازدحام، این اقدام به منظور کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش ترددها از سایر شهرستان‌های همجوار انجام گرفت.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار ادامه داد: همکاری کسبه در جهت جلوگیری از گسترش و انتقال ویروس کرونا بسیار تأثیر گذار است به دلیل اینکه سطح بازار و واحدهای صنفی محل تجمع جمعیت است و نیاز است این موضوع استمرار یابد.

وی تصریح کرد: بر اساس اعلام ستاد مبارزه با کرونا محدودیت‌هایی نیز برای اصناف اعمال شده و از تاریخ اول آذرماه به مدت ۲ هفته تمامی واحدهای صنفی بجز گروه یک تعطیل هستند.

وی افزود: همه مردم جامعه در قبال مبارزه با این ویروس که به شدت همه گیر شده وظیفه داریم و باید در کنار کادر درمانی و پرستاران که این روزها با تمام وجود برای درمان فرزندان این مرز و بوم جان در طبق اخلاص گذاشته‌اند، باشیم.

در مجموع نکته حائز اهمیت این است که طبق نظر همه کارشناسان سلامت برای پیشگیری از همه گیری کرونا همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم شیوع این بیماری را کنترل کنیم از همین رو امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان هرچه سریع‌تر این مهم عملیاتی شود.