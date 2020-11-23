هدایای بنیاد مستضعفان بین مددجویان کمیته امداد چابهار توزیع شد

عبدالغفور حوت در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو سفر رئیس بنیاد مستضعفان کشور به چابهار و اعلام همکاری برای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان، همزمان با ۵ شهرستان دیگر استان سیستان و بلوچستان اقلام و کالاهای ضروری اهدایی این بنیاد بین یک هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چابهار توزیع شد.



وی افزود: هدف از اجرای این طرح کمک به بهبود وضعیت معیشتی و توجه به خانواده‌های مستضعف، آسیب دیده و آسیب پذیر شامل زنان بی سرپرست و بد سرپرست و نیازمند در شهرستان چابهار و مناطق حاشیه نشین آن است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار چابهار تصریح کرد: این اقلام شامل یک هزار دستگاه کالای ضروری خانگی شامل یخچال، تلویزیون LED، اجاق گاز، کولرگازی و فرش با ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: در این طرح به خانواده‌های تحت پوشش و نیازمند ۱۰ هزار سبد کالا و ۱۰ هزار کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی هم به منظور بهبود وضعیت معیشتی آنها اختصاص یافت.



حوت گفت: اختصاص ۳۰۰ ترانس برق در مناطق حاشیه نشین شهر چابهار به منظور رفع مشکلات افت ولتاژ برق در آینده‌ای نزدیک و اختصاص ۲۰ دستگاه تانکر آبرسان جهت آبرسانی به مناطق حاشیه نشین چابهار از جمله دیگر اقدامات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در این منطقه بوده است.



وی ادامه داد: همچنین ساخت دو مرکز جامع سلامت و درمانگاه در مناطق حاشیه نشین چابهار و احداث دو مرکز آموزشی ۱۲ و ۶ کلاسه برای بهبود مشکلات بهداشتی درمانی و آموزشی از جمله دیگر اقدامات در دست اجرا است.