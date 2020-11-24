رضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز هفته دوم لیگ متمرکز والیبال گفت: تمرینات خوبی در طی دو هفته گذشته پشت سرگذاشتیم. پس از پایان هفته نخست نشست صمیمانه ای با حضور کادرفنی برپا شد و نقاط قوت و ضعف تیم بررسی شد. خوشبختانه تیم در شرایط روحی خوبی قرار دارد و برای دیدارهای هفته دوم آماده هستیم.

پشت خط زن تیم والیبال سایپا درباره سه بازی هفته دوم تیمش گفت: هیچ رقابتی آسان نیست. مسابقات سختی با تیم‌های پیکان، سیرجان و سپاهان داریم. پیکان تغییراتی در کادرفنی خود ایجاد کرده و طلوع کیان هدایت این تیم را برعهده دارد و با تفکری جدید مسابقات را ادامه خواهند داد. بازی با دو تیم سپاهان و سیرجان نیز که رده‌های اول و دوم جدول را در اختیار دارند دشوار خواهد بود. هفته‌ی سختی در پیش داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت سالن خانه والیبال برای میزبانی مناسب است یا خیر؟ گفت: متأسفانه سالن خانه والیبال سُر است و در تمرین روز دوشنبه تمرکز خوبی در طی تمرین نداشتیم. برگزاری مسابقات در این سالن با وضعیت سُر کفپوش خطرناک است. سلامت بازیکنان را نباید نادیده گرفت. میرزاجانپور و غلامی در این سالن آسیب دیدند. امیدوارم چاره‌ای پیدا کنند.

صفایی اظهار داشت: در مدت زمان باقیمانده تا شروع دیدارهای هفته یازدهم امکان ندارد وضعیت کفپوش بهتر شود. پیشنهادم این است برای جلوگیری از صدمات احتمالی بازیکنان لیگ برتر سالن را تغییر دهند. می‌توانند مسابقات را از روز چهارشنبه تا دوشنبه به طور متوالی برگزار کنند. در واقع مسابقاتی که قرار است در خانه والیبال در روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه برگزار شود به سالن فدراسیون منتقل شوند یعنی روزهای پنجشنبه، شنبه و دوشنبه در برنامه مسابقات گنجانده شود.