رایزنی سفیر ایران و وزیر کشاورزی یمن درباره تقویت همکاریهای مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، «حسن ایرلو» سفیر ایران در صنعاء، روز دوشنبه با «عبدالملک الثور» وزیر کشاورزی دولت نجات ملی یمن دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، در جریان این دیدار دو طرف در خصوص همکاری‌های دوجانبه در زمینه کشاورزی و راه‌های توسعه آن رایزنی کردند.

وزیر کشاورزی یمن بر استفاده از تجربیات ایران در زمینه کشاورزی به ویژه در زمینه پژوهش‌ها، ماشین‌آلات زراعی و مقابله با بیابان‌زایی تاکید کرد.

وی در ادامه، بر اهمیت هماهنگی میان دو کشور به منظور آمادسازی یک توافق همکاری در زمینه کشاورزی تاکید کرد.

در جریان این دیدار، سفیر ایران نیز ضمن اشاره به تقویت همکاری میان تهران و صنعاء، بر توانمندی ایران در تولید بذر گیاهان تأکید کرد و گفت این مسئله باعث شده است ایران بر تحریم‌های اقتصادی در این حوزه غلبه کند.

حسن ایرلو همچنین از آمادگی ایران برای حمایت از یمن در حوزه کشاورزی خبر داد.