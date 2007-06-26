به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل راه آهن شمال در آیین آغاز این کارگاه آموزشی طی سخنانی با اشاره به نقش و اهمیت زیرسازی خط در ایمنی حمل و نقل ریلی بر لزوم نگهداری خطوط ریلی با سیستم ها، شیوه ها و تکنولوژی های نوین تاکید کرد.

فرهاد ظهور پرواز افزود : راه آهن شمال با دارا بودن 420 کیلومتر خط در موقعیت های جغرافیایی متفاوت کوهستانی ، جنگلی ، دشت و جلگه ای که هر یک از نظر هندسی دارای شرایط خاص خود است نگهداری این خط را بسیار مهم دانست که ضروریست با برنامه ریزی های مناسب از تکنولوژی های پیشرفته روز دنیا استفاده شود.

وی در خصوص نقش دستگاه نظارت خط و ابنیه فنی با توجه به حساس بودن مقوله ایمنی در راه آهن را بسیار با اهمیت دانسته و خواستار توجه بیشتر مسئولین این واحد و تامین نیروهای مورد نیاز از نظر کمی و کیفی شده است.

معاون اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن شمال نیز طی سخنانی با تاکید بر ضرورت دوره ای خطوط ریلی خاطر نشان کرد : راه آهن شمال از بین نواحی چهارده راه آهن کشور به جهت برخورداری از مناطق کوهستانی و شیب و فرازهای 28 در هزار که همواره در معرض ریزش های کوه قرار دارد که نگهداری خط در این ناحیه نیاز به توجه ویژه و مضاعفی دارد.

مصطفی معینی تصریح کرد : در همین راستا اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن نیز با توجه به اهمیت این موضوع ، امسال قریب به 8 درصد امکانات ناوگان ماشین آلات مکانیزه خطی را در راه آهن شمال بکارگیری خواهد کرد.

در کارگاه آموزشی کارشناسان ماشین آلات مکانیزه ریلی ، شرکت کنندگان با مباحث شاخص های اصلاح عرض خط ، زیرکوبی و اصلاح تراز عرضی ، شاخص ریل ساب ، ارزیابی وضعیت هندسی و زوال پذیری خط آهن ، تعیین نوع معایب هندسه خط و شناسایی شدت خرابی خطی ، تعیین سرعت خطوط مختلف ، ضرورت شناسایی گذرگاه ها و مناطق بحران زا و مراحل مهندسی ابنیه راه آهن آشنا شدند.