اعتراض تولیدکنندگان لوازم خانگی به ترخیص کالاهای برند بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامهای به علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش که طی چند روز گذشته حواشی بسیاری را داشت، اعتراض و تاکید کرده که «تأمین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردارند.»
در متن این نامه آمده است: با تشکر از توجهات جنابعالی و پیگیریهای دلسوزانه در خصوص رفع مشکلات و موانع تولید به استحضار میرساند متأسفانه بنا به گزارش اعلامی از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما جمهوری اسلامی تعداد ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند بوش در گمرک شهید رجایی ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز گردیده و در آستانه ترخیص میباشد. کالاهایی که حتی با ارز نیمایی تأمین ارز شده و میلیونها دلار برای آن اختصاص یافته و از تریبون صدا و سیما اعلام میشود که دیوان عدالت اداری در خصوص ترخیص آنها رأی صادر نموده است.
شوربختانه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به جهش تولید گردیده و تولیدکنندگان کالای لوازم خانگی با همت والای خود و علیرغم وجود انواع محدودیتها از تأمین ارز مواد اولیه ضروری این صنعت استراتژیک و مصرفی تا تأمین ورقهای فولادی و پتروشیمی داخلی و از همه مهمتر بحران ویرانگر ویروس کرونا مواجه گشتهاند، آیا این منصفانه است که درست در زمان کمتر از سه ماه مانده به بازار شب عید، بنگاهها با این شوک ناعادلانه روبرو شوند؟
بیش از دو سال است که تولیدکنندگان این صنعت استراتژیک و پر مصرف خانوارهای ایرانی از یک سو با انواع تحریمهای ظالمانه غرب و از سوی دیگر موانع متعدد تأمین مواد اولیه تولید و همچنین قیمت گذاریهای ناعادلانه توانستهاند چراغ این صنعت را روشن نگاه دارند تا مردم عزیز و رنج دیده کشورمان در بحبوحه این تحریمها با امکان تهیه لوازم منزل و جهیزیه دچار ظلم مضاعف نگردند.
باسپاس مجدد از همراهی آن مقام عالی، انتظار میرود وزارت صمت با دفاع تمام قد و مؤثر از صنایع داخلی دستور ویژهای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محمولهها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر فرمایند. تصدیق میفرمایید تأمین ارز واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید به مراتب از اولویت بالاتری برخوردارند.
بیم آن میرود که این بدعت نامبارک با چشم انداز رفع تحریمهای ظالمانه پررنگتر و به شکل خطرناکتری نمایان شده و در جهت نابودی صنایع کشور ظهور پیدا کند.
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