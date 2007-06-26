درچنین روزی در سال 1371 هجری شمسی آیت الله رضا مدنی کاشانی از روحانیان بر جسته کاشان دیده از جهان فروبست . از مهمترین آثار ایشان می توان به فرائض المقلدین و حاشیه بر عروه الوثقی اشاره کرد .



در چنین روزی در سال 1920 میلادی میرزا حسن خان وثوق الدوله نخست وزیر خیانت کار ایران از قدرت کناره گیری کرد . میرزا حسن خان وثوق الدوله فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و برادر بزرگ احمد قوام ‏السلطنه بود. وى پس از اتمام تحصیلات مقدماتی خود و فراگیری زبان های فرانسه و انگلیسى وارد فعالیت های سیاسی در دوران مشروطیت شد . وثوق الدوله پس از فتح تهران به عضویت هیات رییسه فاتحان تهران درآمد . وثوق الدوله ، سپهدار اعظم ، سردار اسعد و تقى زاده از جمله اعضای این هیات بودند . وثوق الدوله، در سال ‏1334 ه.ق نخست وزیر و وزیر امورخارجه شد و در کابینه «عین الدوله‏» به وزارت‏ فرهنگ تعیین گردید. وی در سال ‏1336 براى بار دوم نخست‏وزیر شد و وزارت کشور را یز عهده دار گردید . اوپس از مشروطیت‏ یک بار وزیر فرهنگ، دوبار وزیر دادگسترى، دو باروزیر کشور، چهار بار وزیر دارایى، هفت ‏بار وزیر امور خارجه و دوبارنخست وزیر ایران شد. وثوق الدوله در تاریخ ایران به عنوان یک مهره انگلیسی شناخته شده است . او با انجام فعالیت هایی عملا راه را برای حضور بیگانه و بویژه انگلستان در ایران باز کرد و ایران را تبدیل به مستعمره برای انگلستان نمود . پرسى کاکس (وزیر مختار انگلیس) دردوازدهم ذى‏قعده ‏1337 ه. ق مطابق با مرداد 1298 ه. ش قرار داد ننگین نهم اوت‏1919 م را با وثوق الدوله نخست وزیر وقت منعقد نمود. این قرارداد شش ماده‏اى، تمامی منافع انگلیسى‏ها را در ایران برآورده می کرد و به موجب آن دو رکن کشور یعنى ارتش و دارایى تحت نظرمستشاران انگلیسى قرار مى‏گرفت. وثوق الدوله، علاوه بر سیاست‏مدارى شعر هم می سرود و گاهی هم مقالاتی می نوشت .





تولد پیرل اس باک :



در چنین روزی در سال 1892 میلادی پیرل اس باک نویسنده چینی الاصل متولد شد . زمین خوب عنوان مهمترین اثر اوست . وی به سال 1938 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .





فنلاند علیه روسیه :



در چنین روزی در سال 1941 میلادی و در میانه جنگ جهانی دوم فنلاند علیه روسیه وارد جنگ شد .





استقلال سومالی :



در چنین روزی در سال 1960 میلادی سوامالی که پیش از این مستعمره بریتانیا بود استقلال خود را از این کشور اعلام کرد .





استقلال ماداگاسکار :



در چنین روزی در سال 1960 میلادی مادگاسکار استقلال خود را از فرانسه اعلام کرد . این روز به عنوان روز ملی در این کشور گرامی داشته می شود .





ملی شدن کانال سوئز :

در چنین روزی در سال 1956 میلادی کانال سوئز از مصر ملی اعلام شد . جمال عبد الناصر پس از روی کار آمدن ، دست به انجام یک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر زد که از میان آنها می توان به ملی کردن کانال سوئز در جهت نهادینه کردن فلسفه ملی گرایی اش درچنین روزی یاد کرد . با ملی کردن کانال سوئز وهمچنین ایجاد اتحاد عربی علیه رزیم صهیونیستی بزودی تحت فشار های شدید خارجی از مرتجعین عرب و رژیم صهیونیستی، انگلستان و فرانسه قرار گرفت وسبب شد تا دراقدامی تجاوزکارانه ، فرانسه و انگلیس و رژیم اشغالگر قدس به مصر حمله نظامی کنند.



روز جهانی مبارزه با مواد مخدر :

همه ساله چنین روزی به عنوان روزجهانی مبارزه با مواد مخدر در کشور های مختلف جهان گرامی داشته می شود . بلای خانمان سوز مواد مخدر کشور های مختلف را دچار این معضل ساخته است . سالانه مبالغ هنگفتی در جهت حذف این مواد از جامعه بشری هزینه می گردد که این مبالغ می تواند در جهت عمران و آبادانی کشورها هزینه گردد و لی به دلیل تولید بالای این گونه مواد دولت ها مجبور به مبارزه با سوداگران مرگ و تولید کنندگان مواد مخدرند . قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می گوید : بر اساس آمارهای موجود 2 میلیون معتاد در سطح کشور وجود دارد که یک میلیون و200 هزار نفر انها معتاد قطعی و800 هزار نفر آنان نیز بصورت تفننی مواد مصرف می کنند.



کشف رادیوم :