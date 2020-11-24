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۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۲

با خاصیت آنتی باکتریال؛

کمپرس های تسکین درد از هسته خرما تولید شد

کمپرس های تسکین درد از هسته خرما تولید شد

محققان کشور موفق به تولید کمپرس های ارگانیک برای تسکین دردهای عضلانی با هسته خرما شدند؛ در هر یک از این پک های آنتی باکتریال، ۷کیلو هسته خرما استفاده می شود.

لیلا جمالی راد، مدیر واحد فناور فعال در عرصه تجهیزات پزشکی در زیست بوم کارآفرینی استان خوزستان مستقر در مرکز رشد خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شرکت با هدف تولید تجهیزات مورد نیاز کشور تاسیس شده و توانسته به اهداف مهمی دست پیدا کند.

وی افزود: ما توانستیم کمپرس گرم و سرد ارگانیک را برای اولین بار با هسته خرما به تولید برسانیم.

وی با بیان اینکه این‌ کمپرس برای دردهای اسکلتی و عضلانی بدنی و مفصلی است، گفت: این کیسه صددرصد طبیعی و فرآوری شده از هسته خرما است.

جمالی راد خاطر نشان کرد:این کمپرس های گرم و سرد خاصیت آنتی باکتریال و ضد میکروب دارد و ما اولین شرکت هستیم که در تولید کمپرس ها از خرما اقدام کردیم.

به گفته جمالی راد در این کمپرس، ماهیت هسته خرما حفظ می شود و در عین حال به عنوان تسکین دهنده مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در ساخت این کمپرس از فناوری با فرآوری خاصی استفاده کردیم، گفت: این محصول با فرمولاسیون خاصی تهیه شده و این فناوری و فرآوری پیاده سازی شده منجر به خاصیت آنتی باکتریال و ویروس و باکتری شده است.

مدیر شرکت گفت: این کمپرس ارگانیک علاوه بر تسکین دردهای مفصلی، عضلانی و... به عنوان هاتپک های فیزیوتراپی نیز قابل استفاده هستند.

وی گفت: هاتپک های مورد استفاده در مراکز فیزیوتراپی و کلینیک‌ها برقی و عمومی هستند که استفاده از این کمپرس ها می تواند در کاهش مصرف برق و جلوگیری از انتقال ویروس و باکتری به فرد بعدی جلوگیری کند.

جمالی راد با بیان اینکه ازمهم ترین مزایای محصول ماندگاری آن است، گفت: این محصول حداقل تا پنج سال ماندگاری و قابلیت استفاده مجدد دارد.

مدیر شرکت با بیان اینکه این محصول قابل استفاده مراکز درمانی، فیزیوتراپی، استفاده عمومی و...است، گفت: هر کمپرس به ۷کیلو هسته خرما نیاز دارد و ما اکنون در مرحله ای هستیم که ماهانه دو هزار کمپرس را تولید می کنیم.

کد مطلب 5079328

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