اهدا لوح تقدیر ریاست جمهور به شرکت کویر تایر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این انتخاب براساس ارزیابی ۲۸ شاخص توسط تیم ارزیابی صورت گرفته است.

در تقدیرنامه ریاست محترم جمهور آمده است؛

جناب آقای سید محمد حسین زینلی

مدیر محترم واحد نمونه ملی کویرتایر استان خراسان جنوبی

با سلام و احترام

رشد و تکامل بشر در تمامی ابعاد زندگی و ارتقا ملت‌ها و شکوفایی تمدن‌ها، مرهون کار و عمل سرمایه‌های انسانی است. خلاقیت و کار، متمایزترین وجه از وجوه انسانی است و انسان‌های بافضیلت، خودباور، خلاق، مبتکر، نوآور، توانا و شایسته، عامل اساسی تحول و تکامل، ارتقاءدهنده توانمندی جوامع و تقویت کننده آهنگ و قابلیت توسعه اند.

به پاس تلاش مجدانه جنابعالی برای بهره گیری از خلاقیت و توانمندی‌ها و احساس مسئولیت در برابر جامعه، کمک به بهبود فرآیندهای کاری، تولید محصولات با کیفیت و افزایش بهره وری، مشارکت مؤثر در حیات اقتصادی و اجتماعی، سهیم شدن در ترسیم آینده‌ای بهتر برای جامعه ایرانی و روحیه کسب رزق حلال، بویژه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مزین به سال «جهش تولید» گردیده، لوح تقدیر «سی ویکمین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه در سال ۱۳۹۸» به شما تقدیم می‌شود.

امیداست بیش از پیش دانش، تجربه وکوشش برای ارتقای سطح کیفی کار و بنگاه تولیدی و استفاده مؤثر از فرصت جهاد ملی در راه افزایش تولید ثروت و قدرت ایران اسلامی سربلند و موفق باشید.

حسن روحانی

رئیس جمهور

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