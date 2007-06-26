به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی سی ان ان، با توجه به اینکه وقتی این لایحه در ماه مارس توسط " تام لانتوس" رئیس این کمیته معرفی شد، حمایت دوحزبی برای آن وجود داشت، پیش بینی می شود که این کمیته این لایحه را با نام " قانون مقابله با تکثیر سلاحهای هسته ای ایران در سال 2007" تصویب کند.

بر پایه این گزارش، این اقدام بخشی از تلاش متمرکز کنگره برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران به منظور جلوگیری از برنامه غنی سازی سوخت هسته ای آن است .

درماه می نیز، کمیته سرویسهای مالی مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را با نام " نام و شرم" تصویب کرد که مستلزم آن است تا دولت فدرال اسامی شرکتهایی را که در ایران سرمایه گذاری می کنند، منتشر کند و اجازه دهد تا وجوه مستمری شخصی و عمومی همراه با صدها میلیارد دلار دارایی، دیگر به شرکتهایی که در این لیست قرار می گیرند، تعلق نگیرد.

سنای آمریکا نیز درحال بررسی لایحه ای شبیه به این دو لایحه است.

این لایحه می تواند بر تولید اقتصادی در ایران با جلوگیری ازمعاملات تجاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یا تامین هزینه ها برای آن تاثیرگذار باشد. این لایحه در صورت تصویب، دراقدامی غیرمسئولانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست یک " سازمان تروریستی خارجی" قرار می دهد.

پیش از این " تام لانتوس" رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد که لایحه وی با عنوان" قانون مقابله با گسترش سلاحهای هسته ای ایران" کمک خواهد کرد تا مانع ایران در دستیابی به سلاحهای هسته ای و ابزار تولید آنها شود و این اطمینان را می دهد که آنها به این هدف به گونه ای صلح آمیز برسند.

تلاش قانونگذاران آمریکایی برای افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران در حالی است که واشنگتن خود دارنده بزرگترین زرادخانه سلاحهای کشتارجمعی در جهان است و از رژیم اسرائیل که دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای در زرادخانه مخوف خود است، حمایت می کند.