به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه القدس العربی چاپ لندن با بیان این مطلب نوشت : تمام کنفرانسهایی که تا کنون در شرم الشیخ برگزار شده است؛ تنها منافع اسرائیل و چگونگی ایجاد امنیت برای اسرائیلی ها را در دستور کار خویش قرار داده است.

این روزنامه افزود : اجلاس کمیته چهار جانبه در شرم الشیخ نیز که با حضور ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، عبدالله دوم پادشاه اردن وحسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ برگزار شد، نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع می توان گفت اجلاس کنونی با هدف حمایت از ابومازن در رویارویی با جنبش حماس در نوار غزه صورت می گیرد نه در جهت حمایت از وی درمقابله با اشغالگری های اسرائیل.

القدس العربی خاطر نشان کرد : به معنای واضح تر اجلاس مذکور که متشکل از جبهه مشترک عربی-اسرائیلی است به منظور جلوگیری از افزایش قوای حماس در نوار غزه و به بیان برخی تحلیلگران عرب وغربی با هدف تشکیل جبهه ای گسترده تر علیه ایران و سوریه در آینده ای نزدیک برگزار می شود. در این اجلاس کسانی حضور دارند که از پیروزی حماس در نوار غزه و از بین رفتن امنیت مردم اسرائیل و نیز از دست دادن پست های(مقامها) خویش نگرانند.

این روزنامه افزود : نکته دیگری که باید آن را در نظر داشت این است که قضیه فلسطین باید از طرحهای آمریکا برای ضربه زدن به ایران وسوریه دور باشد. کسانی که تصمیم وزرای امور خارجه کشورهای عربی مبنی بر تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث غزه را به بهانه حفظ استقلال فلسطین در تصمیم گیریهای خویش رد کردند؛ نباید از این تصمیمات در جهت خدمت به طرحهای آمریکا بهره برداری کنند.

القدس العربی در ادامه به اتهامات واهی مصر علیه ایران مبنی بر دخالت در ناآرامی های غزه اشاره کرد و نوشت : متهم کردن ایران به دست داشتن در حوادث غزه از سوی احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر سخنی نسنجیده است، زیرا ایران نیز همچون عربستان سعودی، قطر و مصر تنها دولت حماس را مورد حمایت مالی قرار داده است، لذا اظهارات ابوالغیط درباره ایران بیانگر مشارکت مصر در جنگ احتمالی آمریکا علیه ایران است.

این روزنامه تصریح کرد : ایران از طریق مرزهای هوایی، سلاح در اختیارحماس در غزه قرار نداده است، بلکه این سلاحها از طریق اراضی مصر وارد غزه شده اند.

نویسنده این مطلب در پایان خاطر نشان کرد : آرزو داشتیم که اجلاس شرم الشیخ همچون اجلاس الجزایر که یک راه حل عربی برای حفظ منافع ملت لبنان ارائه شد، راههای تحقق منافع ملی فلسطین را مورد بحث وبررسی قرار می داد، اما افسوس که امثال اجلاس الجزایر دیگر تکرار شدنی نیست.