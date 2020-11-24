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۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۲

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام خبر داد؛

کاهش ۹۰ درصدی ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت تردد

کاهش ۹۰ درصدی ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت تردد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: مشاهدات میدانی حاکی از کاهش ۹۰ درصدی ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت تردد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل کهزادی بیان کرد: مشاهدات میدانی حاکی از کاهش ۹۰ درصد ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت و ترافیک صبحگاهی حدود ۳۰ درصد و ترافیک عصرگاهی نیز ۴۰ درصد کاهش داشته است.

وی بیان کرد: طرح اعمال محدودیت‌های ترافیکی در شب‌های نخستین به شکل هشدار و ارشادی بود و در این مدت سعی کردیم به رانندگان هشدارها و آموزش‌های درخصوص منع تردد را بدهیم.

وی همچنین از آغاز جریمه خودروهای متخلف به وسیله دوربین‌های نظارتی سطح شهر خبر داد.

کهزادی افزود: از دوشنبه شب خودروهای غیر مجاز که اقدام به تردد در سطح شهر کرده بودند به وسیله دوربین‌ها و مامورین به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای هر شب جریمه شدند.

کد مطلب 5079564

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