کاهش ۹۰ درصدی ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت تردد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل کهزادی بیان کرد: مشاهدات میدانی حاکی از کاهش ۹۰ درصد ترافیک ایلام در ساعات ممنوعیت و ترافیک صبحگاهی حدود ۳۰ درصد و ترافیک عصرگاهی نیز ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: طرح اعمال محدودیتهای ترافیکی در شبهای نخستین به شکل هشدار و ارشادی بود و در این مدت سعی کردیم به رانندگان هشدارها و آموزشهای درخصوص منع تردد را بدهیم.
وی همچنین از آغاز جریمه خودروهای متخلف به وسیله دوربینهای نظارتی سطح شهر خبر داد.
کهزادی افزود: از دوشنبه شب خودروهای غیر مجاز که اقدام به تردد در سطح شهر کرده بودند به وسیله دوربینها و مامورین به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای هر شب جریمه شدند.
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