مراسم معارفه آنری در حضور 30 هزار هوادار بارسا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیه ری آنری روز گذشته پس از اینکه آزمون پزشکی تیم فوتبال بارسا را با موفقیت پشت سر گذاشت با پیراهن شماره 14 بارسلونا مقابل دوربین نمایندگان رسانه ها قرار گرفت و به کار با توپ پرداخت.

آنری در نشست خبری روز گذشته گفت: من همواره گفته بودم چنانچه آرسنال را ترک کنم به تیم بارسلونا می پیوندم. در واقع با این تصمیم به کسی بی احترامی نکردم چراکه این انتخاب من بوده است. بارسلونا هواداران فوق العاده ای دارد و من شیوه بازی این تیم را می پسندم.

تیه ری آنری فصل گذشته به دلیل مصدومیت از ناحیه پا و شکم فقط 17 بار برای آرسنال به میدان رفت. این بازیکن روز شنبه با مبلغ 32 میلیون دلار به تیم بارسلونا پیوست.