به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرزایی عصر دو شنبه در نشست انجمن بازرگانی ایران و هلند در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با اشاره به روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورمان، اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی حمایت از سرمایه گذاری خارجی آغاز شده و این امر در غالب یک قانون مدون قدیمی مربوط به سال 1955 انجام شد؛ به نحوی که این قانون مبنایی برای سرمایه گذاران خارجی علاقمند به ورود به بازار ایران محسوب می شد.

وی افزود: با گذشت سال‌ها بالاخره در سال 2006 میلادی 80 پروژه سرمایه گذاری خارجی با مبلغی بالغ بر 11 میلیارد دلار در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران اجرا شد.

میرزایی گفت: برنامه چهارم توسعه زمینه خوبی را برای حمایت و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم کرده که در برنامه های قبلی توسعه ای کشورمان، با این صراحت وجود نداشته این درحالی است که برای ورود به رقابت های جهانی شاخص های مربوط به این امر طرح شد و معافیت های مالیاتی از 4 تا 10 سال و معافیت های 100 درصدی مالیاتی برای طرح های کشاورزی نیز موضوع را تسهیل کرده است.

معاون مدیرکل سرمایه گذاری های خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبیین اصل 44 قانون اساسی، ادامه داد: تشکیل ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در شهرستان ها، زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را سرعت می بخشد.

وی اظهار داشت: هلندی ها تاکنون 9 پروژه را به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند که این رقم با توجه به ظرفیت های دو کشور قابلیت رشد دارد.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری اکنون در مرحله پیش امضا رسیده که می تواند در آینده راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

بازرگانان بانک‌ها را تحت فشار قرار دهند

در ادامه، مدیراداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، فاینانس و تجارت را مکمل یکدیگر دانست و گفت: بازرگانان برای تجارت و گسترش آن باید بانک ها را تحت فشار قرار دهند.

محمد حسن قاسمی، افزود: راه‌های بسیاری برای گسترش روابط اقتصادی میان ایران و هلند وجود دارد که از آن جمله می توان به فاینانس ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی اشاره کرد.

وی با اشاره به سابقه حضور بانک‌های هلندی در ایران، تصریح کرد: بانک هایی نظیر ING سالهای زیادی را در ایران حضور و روابط خوبی را با بازار کشورمان برقرار کرده اند این درحالی است که در حال حاضر ترتیبی اتخاذ شده که بانک های خارجی بتوانند بدهی های خود را به هر واحد پولی که مایل هستند، دریافت کنند.

همچنین نایب رئیس شورای بازرگانی ایران و هلند نیز در این نشست گفت: با توجه به حضور فعال شرکت های هلندی در ایران، رشد سطح روابط تجاری دو کشور در سال‌های اخیر چشمگیر و روبه رشد بوده؛ به نحوی که حجم روابط اقتصادی دو کشور در سال جاری بالغ بر 2 میلیارد یورو خواهد شد.

مصطفی اسفندیاری ادامه داد: در حالی که حجم روابط اقتصادی ایران وهلند در سال 2003 تنها 770 میلیون یورو بود، این رقم در سال 2005 به 2/1 میلیارد یورو و در سال 2006 به رقم 6/1 میلیارد یورو رسید. وی افزود: همچنین در سال 2006 تراز بازرگانی دو کشور 400 میلیون یورو به نفع ایران بوده است.

اسفندیاری، ماشین آلات صنعتی، صنایع تایر و نساجی، فولاد و تجهیزات نفتی و مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد پتروشیمی را کالاهایی دانست که سهم قابل توجهی در صادرات هلند به ایران دارد. وی اظهار داشت: بخش عمده ای از صادرات ایران به هلند را نفت خام تشکیل می دهد.

به گفته نایب رئیس شورای بازرگانی ایران و هلند، همکاری های دو کشور در امور تجاری، فنی، مشاوره ای و اجرای پروژه های صنعتی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، کشاورزی، گل و گیاه، صیادی، کشتیرانی و کشتی سازی ادامه داد.

اسفندیاری از انجام مذاکرات اولیه شرکت گاز "هلند گازیونی" با شرکت ملی صادرات گاز جهت خرید گاز LNG و طرح صادرات گاز به اروپا خبرداد.

همچنین معاون اتاق بازرگانی در امور بین الملل نیز از حجم پایین تجارت خارجی هلند با ایران انتقاد کرد و گفت: سرمایه گذاران هلندی می توانند با کمک بخش خصوصی ایران، زمینه های گسترش فعالیت های اقتصادی مشترک را بوجود آورند و این نوع سرمایه گذاری ها باعث گسترش حقیقی روابط دوکشور در تمام زمینه ها می شود.